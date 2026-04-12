עוז דוידיאן טוען: זו הסיבה שלא נבחרתי להשיא משואה

על רקע הסערה הציבורית סביב זהות משיאי המשואות בטקס יום העצמאות הקרוב, עוז דוידיאן – האיש שחילץ תחת אש כ-120 צעירים ממסיבת הנובה – פותח חזית מול שרת התחבורה מירי רגב. בשיחה עם אתר "וואלה", טוען דוידיאן כי הסיבה שלא נבחר למעמד המרגש היא תמונה שלו מאותו יום גורלי לצד יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן.

"מי שעושה שימוש במילים גסות ואלימות נגדי או מי שמבקר אותי פוליטית – זה לא הסיפור", אומר דוידיאן, תושב המושב פטיש, שקיבל בעבר את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית. "אלפים המליצו עליי, אבל אף אחד לא יודע מה הקריטריונים של הוועדה. מירי רגב לא נוקמת בי, היא נוקמת בניצולים ובנרצחים".

"חילצנו ילדים יחד בשדה הקרב"

דוידיאן משחזר את המפגש עם האלוף במיל' יאיר גולן בעיצומו של הטבח: "פגשתי אותו בשדה הקרב, וחילצנו ילדים עם הטנדר שלי. הוא היה עם נשק ורכב קטן שלא יכול היה להיכנס לשטח, אז הוא בא איתי. אני לא מכיר אותו, נפגשנו בשטח. צילמתי תמונה כדי לשלוח לחברים, גם כי הייתי בטוח שניהרג וגם כדי שיידעו מי היה באוטו".

לטענתו, העובדה שסיפר על גבורתו של גולן באותו יום היא שעלתה לו במשואה. "לא דיברתי מילה פוליטיקה, רק סיפרתי על מה שהיה באותו יום. אחד העיתונאים אמר לי שאולי רגב נוקמת בו דרכי. היא נוקמת ב-120 הילדים שחילצתי".

"הילדים צריכים את ההכרה"

דוידיאן מדגיש כי הצורך במשואה אינו עבורו אישית, אלא עבור השורדים והמשפחות השכולות של מסיבת הנובה. "אני לא צריך את המשואה הזו, אבל זה בשביל הילדים שכל כך צריכים את ההכרה הזו. יש כמעט 400 נרצחים בנובה, כמעט 3,000 שורדים, והמדינה כאילו מתעלמת".

הוא השווה בין ועדת המשואות לוועדה שמינה נשיא המדינה להענקת אותות הגבורה: "הנשיא הקים ועדה שישבה ובדקה אחד לאחד את הפרטים. האם ועדת המשואות עושה אותו דבר? האם רק מירי רגב קובעת? זה משהו שמתסכל את כולם".

דוידיאן סיכם בכאב: "נאמתי בכנסת ואמרתי שאני לא גיבור. הגיבורים הם הילדים שהתחבאו בוואדי 12 שעות. שירה רוזנברג, שמרחה על עצמה בוץ כדי שיחשבו שהיא מתה – היא זקוקה להכרה הזו. או רון שמר ז"ל, שהלכתי לחפש אותו והוא כבר נרצח. לא מגיע לאמא שלו את ההנצחה הזו?".