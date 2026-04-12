מתי יום הזיכרון, יום העצמאות, ל"ג בעומר ושבועות? כל התאריכים

השבועות הקרובים בלוח השנה הישראלי עמוסים באירועים המעצבים את הזהות של כולנו. השנה (2026), בשל המצב הביטחוני וההנחיות המשתנות, חשוב לעקוב אחר הפרסומים המקומיים לגבי קיום הטקסים. הנה לוח הזמנים המלא:
אפריל: ימי הזיכרון ויום העצמאות
חודש אפריל עומד בסימן המעבר החד בין זיכרון לתקומה.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
ערב יום השואה: יום שני, כ"ו בניסן (13.04).
יום השואה: יום שלישי, כ"ז בניסן (14.04).
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה:
ערב יום הזיכרון: יום שני, ג' באייר (20.04).
יום הזיכרון: יום שלישי, ד' באייר (21.04).
יום העצמאות ה-78:
ערב יום העצמאות: יום שלישי בערב (21.04).
יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר (22.04).
מאי: מדורות, חגיגות ירושלים וביכורים
לאחר ימי הזיכרון, חודש מאי מביא עמו מועדים של שמחה ומסורת.
ל"ג בעומר:
ערב החג (מדורות): יום שני בערב (04.05).
יום ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר (05.05).
יום ירושלים:
ערב יום ירושלים: יום חמישי בערב (14.05).
יום ירושלים: יום שישי, כ"ח באייר (15.05). ביום זה מציינים 59 שנים לאיחוד העיר.
חג השבועות:
ערב חג השבועות: יום חמישי, ה' בסיוון (21.05).
יום החג: יום שישי, ו' בסיוון (22.05).
איסרו חג: יום שבת, ז' בסיוון (23.05).
תגובות