עשרות מיליארדים: משרד האוצר פרסם את עלות המלחמה באיראן

משרד האוצר פרסם היום (ראשון) הערכה ראשונית ומקיפה בנוגע לעלויות התקציביות של מבצע "שאגת הארי". לפי הנתונים, היקף ההוצאות הישירות של הממשלה בעקבות המבצע עומד על כ-35 מיליארד ש"ח.

במשרד מדגישים כי מדובר בנתונים ראשוניים בלבד, וכי הסכום הסופי עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות ביטחוניות עתידיות או טיוב נתוני אמת מהשטח.

חלוקת התקציב: ביטחון, פיצויים וסיוע אזרחי

ההוצאות מתחלקות לשלושה צירים מרכזיים:

ביטחון (כ-22 מיליארד ש"ח): הסעיף המשמעותי ביותר כולל את תקציבי צה"ל, משרד הביטחון והגופים המבצעיים. עיקר הסכום הופנה להצטיידות צבאית רחבה ולמימון גיוס המילואים, שהיה נרחב מהמתוכנן המקורי. באוצר מציינים כי סכום זה כבר נכלל בתקציב המדינה המעודכן לשנת 2026. פיצויים ונזקים (כ-12 מיליארד ש"ח): סכום זה הוקצה למתווי הפיצויים שקידם המשרד. הוא כולל תשלומים על נזקים ישירים מפגיעות טילים, מסלול "הוצאות מזכות" לעסקים קטנים ובינוניים (עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח) שחוו ירידה של 25% ומעלה בהכנסות, וכן מימון מתווה החל"ת. מענה אזרחי ורווחה (כ-מיליארד ש"ח): תקציב שיועד להתאמות במערכת הבריאות ובבתי החולים, תשלומים לנפגעי פעולות איבה דרך הביטוח הלאומי, הצטיידות חירום ברשויות המקומיות ומענה ייעודי של משרד הרווחה.

"רציפות תפקודית למשק"

במשרד האוצר הבהירו כי למרות העלויות הכבדות, האומדן הנוכחי אינו מצריך שינוי של תקציב המדינה המאושר. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס לנתונים ואמר: "עובדי משרד האוצר ורשות המיסים הם שותפים מלאים להישגים האדירים מול איראן. הניהול האחראי אפשר לספק למערכת הביטחון את הכלים להם היא זקוקה, ובמקביל להושיט יד לעסקים ולאזרחים בעורף שנפגעו מהלחימה".

באוצר מסכמים כי לצד ההוצאות הישירות, יש לקחת בחשבון גם השפעות ארוכות טווח כמו אובדן תוצר למשק, שחלקן יתבררו במלואן רק בחודשים הבאים.