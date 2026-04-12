בתום דיון חירום: זו ההחלטה לגבי הופעות יום העצמאות

בתום דיון חירום של ראשי רשויות מכל הארץ, השלטון המקומי פרסם את החלטתו בנוגע להופעות יום העצמאות

מרכז השלטון המקומי פרסם היום (ראשון) המלצה דרמטית לראשי הרשויות בכל רחבי הארץ, הקוראת לדחות את אירועי יום העצמאות ההמוניים המתוכננים ולהסתפק בטקסים קהילתיים וצנועים בלבד.

ההחלטה התקבלה בתום דיון ממושך שערכו ראשי הרשויות, על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה והנחיות פיקוד העורף המשתנות. בדברי ההסבר להחלטה נמסר כי הצעד נובע מתוך "אחריות לשלום הציבור ובהתאם למצב הביטחוני, לצד סולידריות עמוקה עם תושבי הצפון" הנמצאים תחת אש.

עוברים לחגיגות קהילתיות

לפי ההמלצה, במקום במות הבידור הגדולות וההתקהלויות ההמוניות בכיכרות הערים, הרשויות יתמקדו בקיום אירועים קטנים בתוך הקהילות, במבנים מוגנים או במרחבים המאפשרים שליטה ובטיחות מקסימלית לתושבים.

בשלטון המקומי מדגישים כי בעת הזו, כאשר עשרות אלפי תושבים עדיין מפונים מבתיהם והמערכה בצפון ובגזרות נוספות נמשכת, אין מקום לחגיגות גרנדיוזיות כבכל שנה. "זהו זמן של לכידות וצניעות", הסבירו גורמים במרכז השלטון המקומי.

ההחלטה הסופית - בידי כל רשות

למרות שמדובר בהמלצה גורפת של מרכז השלטון המקומי, ההחלטה הסופית האם לקיים אירועים המוניים או לבטלם נותרת בידי כל ראש עיר ומועצה, בהתאם להערכת המצב הספציפית באזורם ובתיאום עם פיקוד העורף.

עם זאת, נראה כי רשויות רבות צפויות לאמץ את ההמלצה ולבטל את הזיקוקים וההופעות הגדולות, מתוך רצון לכבד את מצב הרוח הלאומי ואת הדריכות הביטחונית המוגברת המלווה את המדינה בתקופה האחרונה.