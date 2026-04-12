למרות ביטול המשלחות לפולין: שורדי השואה לא מוותרים על ההנצחה

המשלחות למצעד החיים בוטלו - אבל הזיכרון לא נעצר: עשרות שורדי שואה קיבלו נרות נשמה עם שמות יקיריהם וממשיכים להנציח מהבית

למרות ביטול יציאת המשלחות לפולין, שורדי השואה ממשיכים לשמור על זיכרון יקיריהם - הפעם מהבית. ביוזמה מרגשת של עמותת "שם ונר", "יד ושם" ו"מצעד החיים", קיבלו עשרות שורדים נרות נשמה עם שמות בני משפחתם שנספו, והפכו את ההנצחה לאישית מתמיד.

ההנצחה לא נעצרת

יום הזיכרון לשואה ולגבורה השנה מקבל משמעות עמוקה במיוחד. על רקע המצב הביטחוני והגבלות התעופה, הוחלט לבטל את יציאת המשלחות הישראליות למצעד החיים בפולין - אך המסר נשאר חד: לזכור ולא לשכוח.

במקום לצעוד על פסי הרכבת בין אושוויץ לבירקנאו, כ-60 שורדי שואה שהיו אמורים להוביל את המצעד, קיבלו לביתם נרות נשמה הנושאים את שמות יקיריהם שנספו. מתנדבי מצעד החיים, עובדי הרשות לזכויות ניצולי השואה וחברי משלחות ההייטק הגיעו אל בתי השורדים והעניקו להם את הנרות, שנוצרו מתוך מאגרי המידע של "יד ושם".

סיפור אחד שמספר הכל

שורד השואה אתגר שלאוזר מינדין, שנולד בגטו אמסטרדם בזמן המלחמה, ביקש להנציח לא פחות מ-13 מבני משפחתו שנרצחו. ביניהם אביו, סבתו וקרובים נוספים שנרצחו באושוויץ, סוביבור, ברגן-בלזן ומחנות נוספים – בהם גם תינוק בן ארבעה חודשים בלבד.

עם קבלת הנרות אמר בהתרגשות: "אני מתקשה למצוא את המילים נוכח המחווה האישית והאנושית הזו. אור הנרות יאיר את לבי ביום הקשה עבורי מכל".

מצעד החיים - גם בלי פולין

מצעד החיים נחשב לאחד מאירועי הדגל של יום הזיכרון לשואה, ובמהלך השנים השתתפו בו למעלה מ-300 אלף אנשים מכל העולם. השנה, לצד שורדי שואה, היו אמורות לצאת משלחות של שורדי ה-7 באוקטובר, אלמנות ויתומי צה"ל ועובדי הייטק.

אך בשל החשש לביטחון המשתתפים והמורכבות הלוגיסטית, הוחלט לבטל את הנסיעה. למרות זאת, רוח המצעד לא נעצרה - והיא ממשיכה להתקיים בתוך בתים בישראל.

"הזיכרון עובר מדור לדור"

עמותת "שם ונר" פועלת להפוך את זיכרון השואה מאירוע קולקטיבי לסיפור אישי. כל נר כולל את שמו של נספה, גילו וסיפור חייו, לצד קוד QR שמאפשר להעמיק ולהכיר את סיפורו.

השנה, החיבור עם מצעד החיים יוצר המשכיות גם ללא המצעד עצמו - דרך אלפי נרות שיידלקו ברחבי הארץ.



