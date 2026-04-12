דריכות שיא: בעקבות הכרזת טראמפ - ישראל נערכת לחידוש המלחמה

הקבינט המצומצם זומן לכינוס דחוף שייערך הערב, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע רשמית על הטלת מצור ימי מלא על מצרי הורמוז.

ההחלטה האמריקנית הגיעה בעקבות פיצוץ המשא ומתן הגרעיני שהתקיים בפקיסטן. טראמפ חשף כי למרות שהושגו הסכמות בנושאים רבים, השיחות עלו על שרטון בשל סירובה של איראן לוותר על שאיפותיה הגרעיניות. "מדובר בסחיטה עולמית, ומנהיגי מדינות לעולם לא יסכימו לכך", הצהיר טראמפ והוסיף: "חיל הים של ארה"ב יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שתנסה להיכנס או לצאת מהמצרים".

איום אמריקני ישיר: "נפציץ את מי שיתקוף"

במהלך הדיון הערב צפויים חברי הקבינט לדון בהשלכות המיידיות של המצור על ביטחון ישראל. טראמפ הבהיר כי המהלך האמריקני יכלול גם השמדת מוקשים ימיים ותקיפה ישירה של כל כוח איראני שינסה להתנגד. "כל איראני שיתקוף אותנו – יופצץ ויועף לעזאזל", איים הנשיא והוסיף כי "ברגע הנכון הצבא שלנו יסיים את המעט שנותר מאיראן".

בישראל מעריכים כי איראן עלולה להגיב לצעד הקיצוני באמצעות שלוחותיה באזור, מה שמעלה את רמת הכוננות בכל הזירות. הקבינט צפוי לקבל סקירות מודיעיניות על מידת התיאום עם הממשל האמריקני ועל תוכניות המגירה של צה"ל למקרה של הסלמה אזורית נרחבת בעקבות חסימת נתיבי השיט.

דריכות בצה"ל לקראת ימי הלחימה

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר הדיווחים לפיהם טראמפ הורה לעצור כל כלי שיט המשלם אגרה לאיראן. ההערכה היא כי המצור הימי משנה את כללי המשחק ועלול להוביל לקיצור לוחות הזמנים במערכה הישירה מול טהרן.

בירושלים בוחנים כעת את המשמעויות של פירוק המשא ומתן הגרעיני, כאשר המסר האמריקני ברור: "לאיראן אף פעם לא יהיה נשק גרעיני". חברי הקבינט ידונו הערב במוכנות העורף ובפריסת הכוחות למקרה שבו המצור הימי יהפוך לעימות צבאי גלוי שישפיע באופן ישיר גם על גבולות המדינה.