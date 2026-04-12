בבית חולים: נחשפה תשתית טרור של חיזבאללה בבינת ג'בייל

כוחות חטיבת גבעתי שפועלים בדרום לבנון חשפו מצבורי נשק ועמדות תצפית בתוך בית החולים הממשלתי בעיירה. כ-20 מחבלים חוסלו בקרבות במרחב המתחם הרפואי, לאחר שפתחו באש מחלונות המחלקות לעבר הלוחמים.

צה"ל חושף היום (ראשון) הוכחות נוספות לשימוש הציני שעושה ארגון חיזבאללה בתשתיות אזרחיות רגישות. לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 98, סיכלו בימים האחרונים תשתית טרור רחבה שהוקמה בתוך בית החולים הממשלתי בבינת ג'בייל.

צילום: דובר צה"ל

קרב בתוך בית החולים

הפעילות הממוקדת החלה לאחר שמוקדם יותר השבוע זיהו הכוחות תנועה צבאית חשודה מתוך מבני בית החולים. על פי הדיווח, מחבלי חיזבאללה השתמשו בחלונות המוסד הרפואי כעמדות ירי ותצפית, ופתחו באש לעבר כוחות צה"ל שפעלו במרחב.

הלוחמים השיבו אש ומחקו את האיום בטווח זמן קצר. במקביל, בוצעו תקיפות ממוקדות שנועדו להסיר איומים מיידיים מסביבת המבנה, במהלכן חוסלו כ-20 מחבלים שפעלו מתוך ובסמוך למתחם בית החולים.

אמל"ח בין מחלקות האשפוז

עם פשיטת הכוחות על המתחם, התגלה כי לא מדובר באירוע נקודתי אלא בשימוש שיטתי:

מחסני נשק: בתוך מבני בית החולים אותרו מצבורי אמצעי לחימה שהוסתרו במקום.

ציר לוגיסטי: חיזבאללה השתמש בשטח בית החולים כנתיב להעברת נשק וציוד צבאי.

מרחב מוגן למחבלים: המקום שימש כמקלט ומקום מסתור למחבלים, תוך ניצול החסינות המשפטית שמעניק הדין הבינלאומי למוסדות רפואיים.

"אזהרות הועברו - חיזבאללה התעלם"

בצה"ל מדגישים כי הפעולה לא נעשתה בהפתעה עבור הרשויות בלבנון. טרם הכניסה למתחם, הועברו מסרים ברורים בערוצים שונים לרשויות הרלוונטיות, הדורשים להפסיק כל פעילות צבאית בבתי החולים. למרות האזהרות, בחיזבאללה בחרו להמשיך ולהשתמש בחולים ובצוותים הרפואיים כ"מגן אנושי".

"חיזבאללה מפר באופן חמור ובוטה את הדין הבינלאומי", נמסר מדובר צה"ל. "השימוש באמבולנסים ובמתקנים רפואיים לצרכי טרור מסכן באופן ישיר את האוכלוסייה האזרחית בלבנון. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לפירוק תשתיות הטרור, תוך ניסיון לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, למרות המורכבות בשטח".