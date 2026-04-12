ינון מגל על ההקלטה הדרמטית: "יצא המרצע מן השק"

ינון מגל פרסם הקלטה מתוך הדיון בבג"ץ על סנקציות נגד חרדים, שבה נשמעים עורכי הדין של העותרים בשיחה פנימית

איש התקשורת ינון מגל פרסם פוסט ובו ציטוטים מתוך הקלטה של שיחה פנימית בין עורכי הדין המייצגים את העותרים נגד אי-גיוס החרדים, שלטענתו חושפת את המניעים האמיתיים מאחורי העתירות.

לדברי מגל, במהלך הדיון שנערך היום בבית המשפט העליון, נתפסו עורכי הדין של העותרים כשהם משוחחים ביניהם על האסטרטגיה המשפטית והשלכותיה. בשיחה נשמע עו"ד אחד אומר לחברו: "מה אתה אומר? על מה שהצגתי להם, זה יגמור את זה". בתגובה לכך, השיב לו עו"ד השני: "אנחנו נפרק את עולם התורה".

"יצא המרצע מהשק"

מגל לא נותר אדיש לדברים ותקף בחריפות את המעורבים בעתירה. "מדהים", כתב בפתח דבריו, "אני מציע לכל נציגי 'הימין הערכי' להקשיב להקלטה הזאת מהדיון היום בבג"ץ על סנקציות לחרדים שאינם מתגייסים".

לטענתו של מגל, השיחה הזו היא ההוכחה לכך שהדיון אינו עוסק רק בשוויון בנטל או בסוגיות חוקיות, אלא ברצון לפגוע במוסדות התורה עצמם. "יצא המרצע מהשק. זה כל הסיפור. 'לפרק את עולם התורה'", סיכם איש התקשורת.