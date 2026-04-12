אבא של יהודה דימנטמן הי"ד לדגן: חומש נבנית - אנחנו מנוחמים

הוריו של יהודה דימנטמן הי"ד שנרצח בדרך לישיבת חומש, פגשו את ראש מועצת שומרון יוסי דגן בהרחבה של חומש. האב השכול אמר לדגן: "כשנפגשנו בליל הרצח, אמרתי לך: בבניין חומש ננוחם. נאבקנו יחד ובנינו. עכשיו אנחנו מנוחמים!" דגן חיבק אותו וענה: "גם בשביל יהודה, ננצח יחד - עוד יותר"

הרב מרדכי דימנטמן ורעייתו מרים, הוריו של יהודה דימנטמן הי"ד, תלמיד ישיבת חומש שנרצח בפיגוע ירי ביציאה מחומש בסוף שנת 2021, נפגשו עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן בישוב המתחדש חומש.

בליל הרצח בשנת 2021, ראש מועצת שומרון נכנס לביתה של האלמנה אתיה דימנטמן יחד עם ראש ישיבת חומש ואחות רפואית, ובישר לה את הנורא מכל.

שעה לאחר מכן, הגיעו הוריו של יהודה דימנטמן לבית בנם שנרצח.

אביו של יהודה חיבק את ראש מועצת שומרון ואמר לו: "הנחמה שלנו תהיה בבניין חומש". מאז יצאו למאבק משותף, אל מול הכוונה של הממשלה דאז להרוס את הישיבה, מאבק ששיאו היה "צעדת חומש" המפורסמת אליה הגיעו עשרות אלפי בני אדם, ומאהל המחאה שהקים ראש מועצת שומרון יחד עם אביו של דימנטמן מול משרד ראש הממשלה דאז נפתלי בנט ועצרת ההמונים שהייתה שם. מאבק שהביא לביטול חוק ההתנתקות ולחזרה לחומש ושאר ישובי צפון השומרון.

בפגישתם המחודשת בחומש אמר הרב מרדכי דימנטמן אביו של יהודה לדגן: "כשנפגשנו בפעם הראשונה אחרי שיהודה נרצח אמרתי "בבניין חומש ננוחם", נאבקנו יחד ובנינו ועכשיו אנחנו מנוחמים! סגרנו מעגל של נחמה, על אובדנו של בנינו היקר יהודה, שאיננו איתנו, אבל אנחנו מרגישים שרוחו פה ואני מודה לכל המנחמים, אלה שמיישבים את המקום הזה ואת כל צפון השומרון. זו הנחמה. כמו שנאמר: 'רחל, מנעי קולך מבכי... ושבו בנים לגבולם', וזה מתקיים לעינינו".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון ענה לו: "אתם מחזקים את כל עם ישראל. ואני מבטיח לכם שזה לא ייגמר פה יהיה חומש א' וחומש ב'. בקרוב שא-נור גנים, כדים, עם פי 20 יותר יהודים משהיו לפני הגירוש. נביא לכם הרבה נחמות בבניין הארץ. סוף הצדק להגיע. גם אם לוקח לו 20 שנה – הצדק מגיע. אנחנו מתחייבים כלפי האחים היקרים שנפלו כאן וכלפי עם ישראל כולו לבנות, והפעם לתמיד, ולהשיב את שבות עמי ישראל".