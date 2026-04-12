הטרדת עד ושיבוש משפט: הסתיימה החקירה בפרשת חני בלייוויס

המשטרה הודיעה היום כי היא סיימה את החקירה בעקבות שידור כתבה עיתונאית בעסקה בפעילות לכאורה חני בלייוויס ז"ל, מי שהייתה מנהלת לשכת ראש הממשלה נתניהו

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה היום (ראשון) חקירה אשר נפתחה בעקבות שידור כתבה עיתונאית שעסקה בתיעוד פעילותה לכאורה של חני בלייוויס ז"ל, מי שהייתה מנהלת לשכת ראש הממשלה.

נזכיר כי לגביה נטען כי יחד עם נוספים ובשליחותם של אחרים, הובילה פעולות הטרדת עד, שיבוש מהלכי משפט ופגיעה בפרטיות, נגד עדים ועובדי ציבור שהיו מעורבים במשפט המתנהל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

החקירה לוותה ע"י פרקליטות מחוז מרכז, ובמהלכה בוצעו פעולות חקירה רבות בארץ ובחו"ל. כעת, עם סיום החקירה, הועבר התיק לפרקליטות לעיון והחלטה.