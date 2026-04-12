"נפרק את עולם התורה": הסערה בבג"ץ והתגובה של הסיעות החרדיות

נציג העותרים נתפס במיקרופון פתוח כשהוא מצהיר על הכוונה לפגוע בישיבות. בש"ס תקפו: "שונאי יהדות", וח"כ גפני השיב בציטוט מההגדה: "אלו שביקשו לפגוע בנו נעלמו באבק ההיסטוריה".

סערה פוליטית ומשפטית חסרת תקדים התעוררה היום (ראשון) במהלך הדיון בבית המשפט העליון בסוגיית חוק הגיוס ותקציבי הישיבות. במוקד המהומה: דברים שנאמרו על ידי אחד מנציגי העותרים ונקלטו במיקרופונים הפתוחים כשהוא נשמע אומר: "אנחנו נפרק את עולם התורה".

האמירה חוללה זעזוע עמוק בקרב הנהגת הציבור החרדי, שמיהרה להציג את הדברים כהוכחה לכוונותיהם האמיתיות של העותרים – לא שוויון בנטל או דאגה לצבא, אלא מלחמה אידיאולוגית חזיתית בעולם הישיבות.





שידורי בית המשפט

גפני: "הקב"ה מצילנו מידם"

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, הגיב לדברים בחריפות ותוך קישור ישיר לחג הפסח. "על כך אמרנו בשבוע שעבר - 'והיא שעמדה לאבותינו ולנו... שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם'", מסר גפני.

גפני הוסיף מסר של נצחיות מול העותרים: "ההיסטוריה מוכיחה פעם אחר פעם: אלו שביקשו לפגוע בעולם התורה - נעלמו באבק ההיסטוריה, ואילו אנחנו ממשיכים להתקיים ולשגשג. כך היה וכך יהיה. שום אמירה שונאת לא תכבה את אור התורה".

ש"ס: "ארגוני שמאל שונאי יהדות"

גם בסיעת ש"ס תקפו את המניעים שעומדים מאחורי העתירה לבג"ץ וטענו כי "יצא המרצע מן השק". לדבריהם, "לא צורכי הצבא ולא גיוס מילואים עומדים כאן על הפרק, אלא מטרה מוצהרת אחת: ״לפרק את עולם התורה״.

בהודעת הסיעה הופנתה אצבע מאשימה חריפה גם כלפי מערכת המשפט: "ארגוני שמאל שונאי יהדות חברו לשופטים מנותקים ושיכורי כוח", בניסיון לפגוע בכוח הרוחני של עם ישראל בזמן מלחמה. "זוהי בושה וחרפה שתיזכר לדיראון עולם".