בגלל המלחמה: בית המשפט מבטל את עדות נתניהו השבוע

בית המשפט קיבל חלקית את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו בשבועיים הקרובים, וביטל את עדותו בשבוע הקרוב בלבד

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש בשבוע שעבר בקשה לבטל את ימי עדותו במשפט בשבועיים הקרובים לאור ההתפתחויות האזוריות הביטחוניות.

מוקדם יותר היום (ראשון) הפרקליטות קיבלה באופן חלקי את בקשתו, הסכימה לבטל את עדותו בשבוע הקרוב, ואמרה כי בנוגע לשבוע הבא? הבקשה תידון מחדש אם תוגש.

כעת בית המשפט מורה על ביטול ימי עדותו השבוע. בהחלטה נמסר: לבקשת מר נתניהו, נוכח האמור בבקשה ובמסמכים שהוגשו לעיוני, ונוכח עמדת המדינה, אנו נעתרים לבקשה ומורים על ביטול עדותו של מר נתניהו בימים שני, שלישי ורביעי השבוע.

אשר לשבוע הבא – עו״ד חדד יגיש ביום חמישי הקרוב עדכון מפורט, האם חל שינוי במצב המאפשר שמיעת עדות בשבוע הבא. ההגנה תדאג לעדים חלופיים למועדים האמורים״.