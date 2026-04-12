העליון הקל בעונש של סורי שריגל לטובת חיזבאללה

שופטי בית המשפט העליון עופר גרוסקופף וחאלד כבוב, הקלו משמעותית בעונש של אזרח סורי שריגל בתשלום עבור חיזבאללה במשך כ-3 שנים, ואסף מידע אודות כוחות צה"ל.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, ‏מלכתחילה הסורי חשב שהוא עובד עבור המודיעין הסורי, אך לאחר 8 חודשים הבין שהוא מרגל עבור ארגון הטרור חיזבאללה, והמשיך לרגל עבור הארגון. ‏הוא הורשע בעבירות ריגול, חברות בארגון טרור ועבירות נוספות לפי חוק המאבק בטרור.

‏בית המשפט המחוזי גזר עליו 7 וחצי שנות מאסר. ‏השופטים גרוסקפף וכבוב הקלו דרמטית בעונש, והעמידו אותו על 4 שנות מאסר בלבד.

‏לדבריהם, לא ניתן משקל ממשי לכך שמדובר באזרח סורי שביצע את העבירות מתוך שטח סוריה, ולא באזרח ישראלי. עוד נכתב כי הענישה חורגת משמעותית מרף הענישה הנהוג.

‏השופט אלכס שטיין מתח ביקורת על החלטת חבריו להרכב, וטען כי היה צריך להחמיר את עונשו של הנאשם "למען יראו וייראו".

‏עוד כתב שטיין שאין שום מקום להקל בעונש של מרגל זר, וכי דווקא היה מקום להחמיר איתו כיוון שאדם שמרגל אחר כוחות הביטחון מחוץ לשטח המדינה - כמעט ולא מסכן את עצמו, ולכן נדרשת ענישה מחמירה עוד יותר.

‏כאמור עמדתו לא התקבלה, והעונש נחתך מ-7.5 שנות מאסר ל-4 שנים בלבד.