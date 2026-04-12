זיכרון ב-VOD ובסטרימינג: מדריך הצפייה המקיף ליום השואה

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו, מפת התקשורת הישראלית מתגייסת לשימור הזיכרון. השנה, לצד הטקסים הממלכתיים, בולטים פרויקטים של תיעוד אישי המנגישים את סיפורי השורדים לדורות הבאים, וסרטי מקור שיוצאים למסעות גילוי משפחתיים.
קשת 12: משדרים מבית הנשיא ומסע אל הסוד המשפחתי
לוח השידורים של קשת 12 בערב יום השואה (שני, 13.04) יתמקד בשיח אישי ובגילויים היסטוריים:
20:00 – העצרת הממלכתית: שידור ישיר מ"יד ושם" של הטקס המרכזי הפותח את אירועי היום.
21:30 – זיכרון בסלון (המשדר המרכזי): נשיא המדינה, יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, מארחים בסלון ביתם שיחה מרגשת בהנחיית רותם סלע. במשדר ישתתפו ריטה, הרב מאיר לאו, אלי שרעבי, לוסי איוב, איתן בן אליהו וידין גלמן.
22:00 – "הסוד של לילי": סרטו של חיים אתגר, שיוצא למסע אישי ומטלטל בפולין בעקבות משפחתו, וחושף סוד גדול שסבתו שמרה לאורך כל השנים.
HOT: פוליטיקה של זיכרון ופרויקט דוקו מונומנטלי
קבוצת HOT מציינת חמש שנים של שותפות עם "זיכרון בסלון" ומביאה למסך יצירות שבוחנות את הנרטיב הישראלי:
הפוליטיקה של הזיכרון (HOT8): סרט תיעודי חדש הבוחן כיצד עוצב זיכרון השואה לאורך השנים – מהדימוי של "צאן לטבח" ועד לאתוס הגבורה, וכיצד אירועי ה-7 באוקטובר טלטלו מחדש את תפיסת הזיכרון.
שואה (קלוד לנצמן): יצירת המופת האלמותית בגרסת 10 פרקים, המבוססת על עדויות בלבד ללא חומרי ארכיון.
הסטורי של אווה: סיפורה של אווה היימן בפורמט הרשתות החברתיות, שהפך לתופעה עולמית.
ב-VOD ובקולנוע: סדרות כמו "היינו בני המזל", "אור קטן" וסרטים זוכי אוסקר כמו "רשימת שינדלר" ו"הפסנתרן".
סלקום TV: עדויות "יד ושם" וקולנוע ישראלי
סלקום TV שמה דגש על שיתוף פעולה ארוך שנים עם המוסד הלאומי להנצחת השואה:
שבע שנים של עדויות: עשרות עדויות מלאות של שורדים ושורדות, כפי שצולמו על ידי פרויקט התיעוד של "יד ושם", יהיו זמינות לצפייה ב-VOD ובערוץ הדוקו.
לאסוף את השברים: סלקום תירתם למבצע הלאומי למסירת חפצים ומסמכים מתקופת השואה למשמרת עולם ב"יד ושם".
סלקום דרמה וקולנוע ישראלי: מבחר סרטים בולטים וביניהם זוכה האוסקר "אזור העניין", "הבן של שאול", וקלאסיקות ישראליות כמו "הקיץ של אביה".
כאן 11: חדשנות ב-AI והסכתים לדור הצעיר
תאגיד השידור הישראלי מחבר בין ארכיונים נדירים לטכנולוגיה עכשווית:
קול מתוך החושך: משדר רדיו חוצה תחנות המבוסס על עדויות ששוחזרו בטכנולוגיית AI, בליווי מוזיקה מקורית של יהודה פוליקר.
חבר מנייר (כאן הסכתים): יובל מלחי מגיש סדרת פודקאסטים מיוחדת לילדים ונוער על נער עורך עיתון בגטו טרזין.
ועוזריהם: סדרת תעודה חדשה החושפת את המשפטים שנערכו בישראל ליהודים שנחשדו בשיתוף פעולה עם הנאצים.
רשת 13 תשדר את עצרת יד מרדכי: "כולנו ילדים של החיים"
העצרת המסורתית בקיבוץ יד מרדכי, הפותחת את אירועי הזיכרון, תתקיים בערב יום שני (13.04) בהשתתפות קהל ומיטב האמנים.
הנחיה: אודי סגל.
משתתפים: עדן גולן, רביב כנר, ג'יין בורדו, שלומית אהרון ועוד.
מדליק המשואה: דניאל לוז (92), שורד שואה וממקימי קיבוץ נירים, שידליק את המשואה בשם כל השורדים
yes דוקו: פשעי מלחמה ודיוקן של חתן פרס נובל
ערוץ הדוקו של yes מציג השנה שתי יצירות בולטות שזכו לשבחים בפסטיבלים:
המהפנט מבוכנוואלד (סדרה חדשה): זוכת פרס התחקיר בפסטיבל דוקאביב 2025. פורטרט ביוגרפי ופסיכולוגי של ד"ר אדווין קצן-אלנבוגן – רופא מבריק ומהפנט שהפך ליהודי היחיד בהיסטוריה שהורשע בפשעי מלחמה נאציים. הסדרה עוקבת אחר מסלול חייו המפותל והסתגלותו לאפלה המוסרית.
מתי: ראשון-שלישי (12.4-14.4) ב-21:00 ב-yes דוקו וב-yesVOD.
אלי ויזל: נשמה באש: ביוגרפיה מקיפה על חייו ומורשתו של הסופר וחתן פרס נובל אלי ויזל. הסרט משלב ראיונות עם בני משפחתו, חומרי ארכיון נדירים וקטעי אנימציה ייחודיים המשרטטים את דמותו של האיש שהקדיש את חייו למאבק בהכחשת השואה.
מתי: ערב יום השואה (שני, 13.4) ב-21:35 ב-yes דוקו וב-yesVOD.
