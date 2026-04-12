דובי שפלר: "כך אפרת תעצור את המדינה הפלסטינית"

בין ירושלים, בית לחם וחברון, בלב גוש עציון, אפרת מתפתחת במהירות בשנים האחרונות, האם היא בדרך להיות עיר? מה החסם שלה למדינה הפלסטינית? מה היא עושה עם שטח A שסמוך אליה, מה יכפיל את שטחה, ומה ההמצאה הייחודית לציבור הדתי שנמצאת בה. דובי שפלר, ראש המועצה בראיון עם שמחה רז ב"מתיישבים לשיחה".

אפרת התרחבה משמעותית בשנים האחרונות, בעיקר צפונה ולכאורה הגיע לקה האפשרי. בשטח A הסמוך אליה מסתתר "מפעל המים" ההיסטורי של ירושלים – בריכות שלמה שנמצא בשטח A. "קצינים בטעות סימנו את המילים 'בריכות שלמה' בתוך שטח A", מספר שפלר", כתוצאה מכך, אתר המורשת המפואר הזה הופקר להזנחה של הרשות הפלסטינית".

המועצה בראשותו כבר פרצה דרכי ביטחון שמגיעות עד לגדר האתר, ומנהלת מאמץ מדיני שקט להחזרת השליטה הישראלית. "אנחנו נקים פה את 'שער שלמה'. לא יהיה תלמיד בארץ שלא יבקר פה".

המחסום בפני המדינה הפלסטינית

ההתרחבות של אפרת היא לא רק צפונה, אלא בעיקר מזרחה. המועצה עומדת להכפיל את עצמה דרך גבעת העיטם. בזכות כביש גישה אסטרטגי חדש שעוקף את מרכז היישוב, אושרה בנייה של 8,000 יחידות דיור במקום 3,500: "זה אירוע דרמטי. אנחנו בולמים פיזית את החיבור בין בית לחם לחברון. מי שזומם להקים פה מדינת טרור – אנחנו פשוט גודעים לו את החלום דרך הבנייה".

הבנייה היא כמובן לא רק ביטחונית אלא גם נותנת מענה דיורי, ומעלה את כוחה של אפרת. בנוסף לגבעת העיטם, מתוכננות גם כ-1000 יחידות דיור ב"מורדות הזית", ושכונות קרוואנים ודירות שלושה חדרים שיתנו מענה לזוגות צעירים ויורידו את מחירי הדיור הגבוהים מאוד של אפרת.

בגלל הריסת בנייה בלתי חוקית: כביש אפרת- תקוע ייחסם

לא רק דירות מתכוננות, שפלר מספר כי כיום אפרת היא "עיר שינה". עם 3% מסחר בלבד. יחד עם אלפי יחידות הדיור יוקמו גם מרכזי מסחר ותעסוקה שימנעו את יציאת התושבים לעבודה במקומות אחרים.



גם לפנאי דואגים באפרת, במועצה חנכו לאחרונה המצאה ייחודית במרכז "סבבה", בריכה עם מחיצה שתאפשר הפרדה לאורך כל היום ללא צורך בשעות שונות.

היסטוריה באפרת

לפני מספר שבועות התרחשה היסטוריה באפרת, לראשונה שגרירות ארה"ב העניקה שירותים לאזרחיה ביו"ש. המקום הראשון בו פעלה היה אפרת, ש-30% מתושביה עולים מארצות הברית. שפלר מבטיח שזה רק פרומו, ומסביר על החשיבות העצומה של האירוע: "האמריקאים אומרים- אפרת היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל".

ראש המועצה דובי שפלר והקונסול מארק מאראנו צילום: דוברות מועצת אפרת

"האמריקאים לפעמים דוחפים אותנו לריבונות יותר ממה שאנחנו דוחפים את עצמנו. הציבור בישראל כבר מבין – מדינת טרור לא תקום כאן, והדרך לעצור אותה היא להחיל ריבונות עכשיו", מבהיר שפלר.