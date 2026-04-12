יוני רכטר ואביתר בנאי בשיר חדש לזכר שי פיזם הי"ד

בנר שמיני של חנוכה תשפ"ד, לפני שנתיים וחצי, נפל שי פיזם הי"ד בקרב בחאן יונס. בן 23 היה בנופלו.

כשיצא מהבית בפעם האחרונה ונשק לבתו ירדן בת השבועיים, שאלה אותו אשתו מעין אם לא קשה לו להיפרד ממנה. שי חייך וענה: "לא קשה לי, כי עכשיו יותר מתמיד אני יודע בשביל מה אני נלחם"

"ביקשנו שיר שיתנגן בעולם ויאיר את האור המיוחד של שי"

יוני רכטר הלחין את המילים של אברהם שלונסקי, ושר אותן יחד עם אביתר בנאי. השיר, "זה לזה", יצא ביוזמת ישיבת הר עציון ששי היה מתלמידיה וגם מתוך רצון של קרוביו ואוהביו להמשיך את שירת חייו.

שי אהב את שירי הארץ הטובה. האמין בהקשבה אמיתית. האמין בחיבורים בין קודש לחול. המילים של שלונסקי, שמדברות על כמיהה לחיבור ולהקשבה, נמצאו הנכונות עבורו.

יוני רכטר סיפר: "השיר הזה החל את דרכו לא הרבה אחרי השביעי באוקטובר, ולקח לו יותר משנתיים לצאת לעולם. כשעבדתי עליו מצאתי הקשרים לא מעטים לימינו.

אחרי שסיימתי את הלחנתו פניתי לאביתר בנאי, ושמחתי שנעתר. למרות המורכבות, ריבוי הדעות והמחלוקות בינינו אנו מחויבים זה לזה להגן על המקום בו אנו חיים ופועלים"