ערב יום השואה: 133,000 שורדים נותרו בישראל

מדינת ישראל תתייחד מחר (שני) בערב עם זכרם של ששת המיליונים, עם פתיחת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ו. השנה, בסימן 81 שנים לסיום המלחמה, האירועים מקבלים משנה תוקף נוכח המספרים המצטמצמים של אלו שחזו בתופת במו עיניהם.

המספרים שמאחורי הזיכרון

לפי נתוני הרשות לזכויות ניצולי השואה המתפרסמים לקראת יום הזיכרון, בישראל חיים כיום כ-133,000 שורדים ושורדות. מדובר בירידה משמעותית לעומת שנים קודמות, כאשר הגיל הממוצע של השורדים עומד על 87. כ-31,000 מהם כבר עברו את גיל 90, ולמעלה מ-1,000 חצו את גיל 100.

"חובה מוסרית שלא תפוג"

במוקד הטקס המרכזי ביד ושם, שייפתח מחר בשעה 20:00, יעמוד השנה נושא "עמידה איתנה והמשכיות". בניגוד לשנים עברו, הטקס השנה ידגיש את המעבר מהעדות החיה לזיכרון המונצח, נוכח ההבנה כי דור השורדים הולך ונעלם.



יו"ר יד ושם, דני דיין, מסר לקראת יום הזיכרון: "השעון הביולוגי אינו עוצר, ואנו נמצאים בנקודת זמן קריטית. בעוד שנים ספורות לא יהיו עוד בינינו שורדים שיוכלו לומר 'אני הייתי שם'. האחריות להעברת הלפיד עוברת כעת אלינו, כחברה וכמדינה. זו לא רק חובה היסטורית, זו חובה מוסרית שלא תפוג לעולם".

אירועי יום הזיכרון

ביום שלישי בשעה 10:00 תישמע ברחבי הארץ צפירת זיכרון בת שתי דקות, ולאחריה יחל טקס הנחת הזרים למרגלות האנדרטה למרד גטו ורשה ביד ושם. לאורך היום יתקיימו בבתי הספר, בתנועות הנוער ובמוסדות הציבור אירועי "לכל איש יש שמש" וקריאת שמות הקורבנות, לצד מפגשי "זיכרון בסלון" שייערכו בבתים פרטיים בכל רחבי המדינה.

השנה, יותר מתמיד, קוראים בארגוני הסיוע לציבור לא רק לזכור את המתים, אלא גם לחבק את החיים. "השורדים הם הגיבורים האמיתיים שלנו", נמסר מהרשות לזכויות ניצולי השואה, "הדאגה לרווחתם ביומיום היא הניצחון הגדול ביותר על אלו שביקשו להשמידם".