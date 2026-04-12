דיון סוער בבג"ץ: אליעד שרגא מקלל; השופט סולברג מאיים לעצור

בית המשפט העליון דן היום בעתירה נגד הממשלה, בעניין הטענות לביזוי בית המשפט על ידי הממשלה, בעניין גיוס חרדים לצה"ל. במהלך הדיון, אליעד שרגא התפרץ שוב ושוב לעבר השופטים שמאיימים לעצור את הדיון

בג"ץ דן הבוקר (ראשון) בבקשה לביזיון בית המשפט שהוגשה נגד הממשלה בטענה לאי קיום פסק הדין בנושא גיוס החרדים. התנועה לאיכות השלטון וישראל חופשית, שהגישו את הבקשה, טוענות כי הממשלה מתעלמת מההוראה המפורשת לגבש מדיניות אכיפה פלילית וכלכלית בתוך 45 ימים, וכי ועדת השרים שהוקמה לנושא כמעט ולא התכנסה ולא קיבלה החלטות אופרטיביות.



ההכרעה בבקשה תתקבל על ידי הרכב של חמישה שופטים בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג.



יו"ר תנועת איכות השלטון, אליעד שרגא, פנה לשופט נעם לסולברג ואמר: "השרים לא יעשו דבר לקדם גיוס חרדים, צריך להטיל עליהם הוצאות אישיות וצוי מעצר. לפני שלוש שנים עמדו פה ראש אכ"א ואחרים והבטיו נגייס אלפי חרדים, ותראה עכשיו את הנתונים, אני אמרתי לך שעובדים עליך, אני אמרתי לך".

סולברג השיב: "הנתונים אכן קשים".

העותר עו"ד חגי קלעי פנה לשופטים ואמר: "זה לא תפקידו של השר להורות למשטרה שלא להיכנס לבני ברק ולעצור עריקים".

העותרים דרשו מבג"ץ: "תאסרו על תלמידים משתמטים להיכנס לישיבות שמקבלות תקציבים". שופטי בג"ץ טענו כי זה לא אפשרי, והעותרים עברו לדרוש הטלת סנקציות על חייבי גיוס.

בהמשך הדיון, שרגא מתפרץ לדברי נציגת היועמ"שית בדבר נתוני הגיוס וצועק עליה "הם משקרים!" ואומר לשופטים "ואתם קונים את זה".

השופט סולברג עוצר אותו: "אדוני יכבד את המקום ואת חברתו", השופטת ברק-ארז "אדוני רואה שאנחנו שואלים שאלות ונשמח שיאפשר לקבל גם את התשובות".

שרגא ממשיך להתפרץ שוב ושוב וטוען שאף חרדי לא התגייס, כלום גורנישט. לאחר מספר פעמים שהוא התפרץ, סולברג איים להפסיק את הדיון, והשופטת ברק ארז פונה לשרגא: "נראה שאדוני לא מכבד א בית המשפט".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס חושף ציטוט של הרמטכ״ל מסטנוגרמה של ישיבת הקבינט "באישור ראש הממשלה" שבו הרמטכ״ל זמיר מביע לכאורה דרישה לאשר את חוק הגיוס.

נציגת המשטרה תת ניצב מירב וגנר רח"ט המבצעים, נשאלה בדיון כיצד המידע על מעצר עריקים חרדים דולף לרשת, ואמרה: נחקור את זה. שופטי בג"ץ השיבו בתדהמה: מדוע לחקור את זה רק עכשיו? זה קרה לפני כמה חודשים.

השופט סולברג מטיח בנציגת המשטרה: "התחושה היא של חידלון מוחלט של המשטרה", נציגת המשטרה: "פנינו לצה"ל כדי לשתף פעולה".

השופטת ברק ארז: "מה הקושי לעכב משתמט שנעצר לחצי שעה נוספת", נציגת המשטרה: "אין לנו כוח אדם לזה!", ברק ארז: "אף פעם?"

נציגת המשטרה: "כל עיכוב כזה מביא להשבתה של ניידת משטרה ויש ערים בישראל שיש בהם רק ניידת אחת. המשמעות היא שאין לי כוח אדם לטפל באלימות".



