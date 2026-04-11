בלבנון מדווחים: כוחות צה"ל פועלים בבינת ג'בל

כלי התקשורת בלבנון מדווחים כי כוח של צה"ל פועל קרקעית בתוך הכפר בינת ג'בל מול הגבול עם ישראל באזור אביבים. זו הפעם הראשונה בה צה"ל פועל בתוך הכפר מאז 2006

בלבנון מדווחים כי כוחות של צה"ל פועלים בעיירה בינת ג'בל - העיר השנייה בגודלה במחוז א-נבטיה, בגזרה המרכזית בדרום לבנון.

העיר ממוקמת קילומטרים בודדים מגבול ישראל, מול אביבים וברעם. אם הדיווחים נכונים, זו הפעם הראשונה בה כוחות של צה"ל מתמרנים בתוך העיר מאז מלחמת לבנון השנייה.

קולות לחימה בבינת ג'בל

כאמור, בינת ג'בל היא עיירה שיעית במרכז הגבול בין ישראל ללבנון ובשל כך והיא שולטת בגובה על אזור קו העימות. בשל כל הפכה למרכז פעילות של חיזבאללה.

בתמרון הקודם, הסתפק צה"ל בכיתור העיר ובתקיפות מהאוויר, וזאת לאור הלקח המר מהתמרון בעיר במלחמת לבנון השנייה, אז ספג כוח של גולני 8 הרוגים בקרב גבורה מול עשרות מחבלים.

כעת, אחרי כיתור העיר, וכתישה מהאוויר מדווחים על כניסה קרקעית כדי להכריע את העיר, במודל רפיח שהפך לשיטת הפעולה של צה"ל. כניסה קרקעית והריסת הבתים בשיטתיות.

בתוך כך הלבנונים מפרסמים גם תיעוד מהכפר א-טירי, צפונית מערבית לבינת ג'בל בו ירה צה"ל פצצות זרחן מתפצלות - מראה שנראה מרהיב במהלך הלילה.