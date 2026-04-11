חנה לסלאו מגיבה לביקורת: "דעתי מעולם לא הופנתה נגד חיילים"

אחרי שנבחרה להשיא משואה ועוררה ביקורת ברשת, השחקנית והקומיקאית חנה לסלאו מבהירה את דבריה בפוסט מרגש: "גם כשאמרתי את דעתי והיא לא נוחה לכולם – היא מעולם לא הופנתה נגד החיילים. טקס המשואות חייב להיות מעל לכל מחלוקת"

לקראת יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, מגיבה חנה לסלאו למתקפות נגדה ברשתות החברתיות בעקבות ההודעה על בחירתה להשיא משואה בהר הרצל. בפוסט שפרסמה במוצאי שבת, הבהירה לסלאו כי בניגוד לטענות המופצות נגדה, היא רוחשת הערכה עמוקה לצבא ולחייליו.

בפוסט שפרסמה תחילה הודתה לסלאו ואמרה כי היא גאה להשיא משואה: "אני מודה מעומק הלב לכל מי שבירך, חיזק ושמח יחד איתי על הבחירה בי להשיא משואה ביום העצמאות. דווקא בתקופה שבה יש כל כך הרבה קשיים ומחלוקות אני גאה על הזכות להיות חלק מהניסיון לאחות ולאחד בין כל חלקי החברה הישראלית".

לסלאו הוסיפה ואמרה: "אני אוהבת בכל ליבי את המדינה הזאת, מדינה שהייתה חלום חייהם של הוריי, שורדי אושוויץ שקמו מן התופת ובנו כאן בית. ואני אוהבת ומוקירה את צה"ל ואת חייליו, חיילי הצבא שבו שירתתי ושבו שירתו בגאווה שני ילדיי".

למרות הביקורת, טענה השחקנית כי מעולם לא התבטאה נגד צה"ל: "בניגוד לדברים שיוחסי לי, מעולם לא טענתי דבר נגד צה"ל ומעולם לא טענתי שחייליו מבצעים פשעי מלחמה. אני מגבה אותם, אוהבת אותם וקשורה אליהם בכל נימי נפשי. אני גאה על הזכות להופיע מול דורות של חיילים בחמישים השנה האחרונות, משירותי הצבאי כחיילת בלהקת פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים ועד היום. גם כשאמרתי את דעתי והיא לא תמיד נוחה לכולם היא מעולם לא הופנתה נגד החיילים שמגנים על הבית של כולנו בגבורה ובמסירות".

לסיכום אמרה: "טקס המשואות חייב להיות מעל לכל מחלוקת. בשם האמונה הזו אני בוחרת לעמוד על הבמה בהר הרצל ביום העצמאות. והלוואי שנדע לעצור לרגע, להקשיב ולזכור מה מחבר בינינו ולא רק את מה שמפריד. שבוע טוב ואהבה גדולה לכולם!".



