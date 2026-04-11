יש תאריך ומיקום: כל הפרטים על חתונת השנה של טיילור סוויפט

לאחר חודשים של שמועות, פרטים ראשונים נחשפים על אירוע השנה: הזוג המלכותי של עולם הבידור והספורט צפוי להינשא ביולי 2026 בניו יורק, תחת אבטחה חסרת תקדים

תעשיית הבידור האמריקאית באקסטזה: מקורות המקורבים לזוג הנוצץ ביותר בהוליווד, טיילור סוויפט וטראוויס קלסי, דיווחו בסוף השבוע כי כרטיסי ה-"Save the Date" המיוחלים נשלחו השבוע לרשימת מוזמנים אקסקלוסיבית.

על פי הדיווחים, ה"חתונה של המאה" עתידה להתקיים ביום שישי, ה-3 ביולי 2026, בעיר ניו יורק – עיתוי אסטרטגי הצמוד לחגיגות ה-4 ביולי, החג האהוב על סוויפט.

בני הזוג לא לוקחים סיכונים בכל הנוגע לפרטיות. האורחים נדרשו לחתום על הסכמי סודיות דרקוניים. על מנת למנוע הדלפות, כל הזמנה הונפקה עם סימן מים נסתר המזהה את האורח, צעד שנועד להרתיע את מי שישקול לשתף את הצילום עם הצהובונים.

הבחירה בניו יורק כמיקום האירוע, ולא באחוזתה ברוד איילנד כפי ששוער בתחילה, נובעת מהצורך בחלל סגור רחב ממדים – ככל הנראה מוזיאון או אולם היסטורי – שיאפשר לארח מאות מוזמנים הרחק מעיניהן הבוחנות של עדשות הפפראצי ורחפנים