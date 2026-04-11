תיעוד: חיל האוויר ולוחמים מחסלים מחבלים בקרב בלבנון

במהלך הלילה (שבת), כוחות צוות הקרב החטיבתי של הצנחנים פשטו במקביל על מספר תשתיות טרור בדרום לבנון.
במסגרת הפעילות, הלוחמים נתקלו במחבלי חיזבאללה במבנה עליו פשטו.
במהלך התקלות פנים מול פנים, שני לוחמים נפצעו באורח בינוני. בסגירת מעגל מהירה ובשיתוף עם חיל האוויר, הכוחות זיהו את המחבלים, הכווינו כלי טיס וחיסלו אותם מהאוויר ומהקרקע.
במרחב ההיתקלות אותרו אמצעי לחימה רבים אשר שימשו את המחבלים לפני שחוסלו.
בפעילויות נוספות שבוצעו במהלך הלילה במרחב אותרו אמצעי לחימה, ביניהם: רקטות נ"ט ומטענים ועוד. הלוחמים שנפצעו פונו לבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
