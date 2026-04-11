תיעוד: חיל האוויר ולוחמים מחסלים מחבלים בקרב בלבנון

כוחות צוות הקרב החטיבתי של הצנחנים פשטו במקביל על מספר תשתיות טרור בדרום לבנון. הלוחמים, ששנים מהם נפצעו בינוני, נתקלו במחבלים במבנה וחיסלו אותם בקרב פנים מול פנים

במהלך הלילה (שבת), כוחות צוות הקרב החטיבתי של הצנחנים פשטו במקביל על מספר תשתיות טרור בדרום לבנון.

במסגרת הפעילות, הלוחמים נתקלו במחבלי חיזבאללה במבנה עליו פשטו.

במהלך התקלות פנים מול פנים, שני לוחמים נפצעו באורח בינוני. בסגירת מעגל מהירה ובשיתוף עם חיל האוויר, הכוחות זיהו את המחבלים, הכווינו כלי טיס וחיסלו אותם מהאוויר ומהקרקע.

דובר צה"ל

במרחב ההיתקלות אותרו אמצעי לחימה רבים אשר שימשו את המחבלים לפני שחוסלו.

בפעילויות נוספות שבוצעו במהלך הלילה במרחב אותרו אמצעי לחימה, ביניהם: רקטות נ"ט ומטענים ועוד. הלוחמים שנפצעו פונו לבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

