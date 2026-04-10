"קשור לאירועים הדרמטיים": נתניהו ביקש לבטל את עדותו במשפט

עם תחילתה של הפסקת האש, בית המשפט עדכן כי משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יחודש ביום ראשון הקרוב. כעת (שישי) נתניהו ביקש שלא להעיד במשפטו לפחות בשבועיים הקרובים.

בנימוק נטען כי ״בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים הקשורים - מטבע הדברים - לאירועים הדרמטיים שהתרחשו בישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד בהליך. מעטפה סגורה ובה הנימוקים המסווגים נמסרה היום לנציגי המאשימה ותועבר לבית המשפט על מנת להציג את האמור בה למותב".

כזכור, אמש דיווחנו כי ימי עדותו של נתניהו עצמו יהיו בימים שני ורביעי. עם זאת, ישיבת הממשלה הקרובה נקבעה ליום שני הקרוב, במקום ליום ראשון כפי שקורה תמיד. ברשת טענו כי "במקרה" הוחלט על קביעת ישיבת הממשלה לאותו יום, כשלטענתם מדובר במהלך ״שקוף וברור״ של נתניהו לדחות את עדותו.