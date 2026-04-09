משפט נתניהו: הניסיון לביטול העדות - נחשף

עם החזרה לשגרה והנחיות פיקוד העורף המעודכנות, הדיונים במשפט נתניהו מתחדשים.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן מסרה, כי הדיונים יחודשו ביום ראשון הקרוב. על פי הסיכומים, ביום ראשון צפוי לעלות לדוכן עד מטעם ההגנה, ונתניהו צפוי להעיד בימים שני ורביעי.

אלא ש"במקרה" נקבעה ישיבת ממשלה ביום שני הקרוב, במקום ביום ראשון כפי שתמיד. הישיבה נקבעה לשעה 11:00 בבוקר.

יניר קוזין, הכתב המדיני של גל"צ כתב: "טוב אז איך מנסים לסדר קיצור משמעותי/ביטול של הדיון במשפט שלך? קל. ‏ביום שני נתניהו אמור לחזור ולהעיד במשפטו ובאותו היום גם נקבעה ישיבת הממשלה, באופן חריג ביום שני ולא ביום ראשון, בשעה 11:00. ‏כשאין ברירה אז אין ברירה".