מתחילת המבצע: מעל 1,400 מחבלי חיזבאללה חוסלו

לפי נתוני דובר צה"ל שפורסמו היום (שישי), מאז תחילת מבצע "שאגת הארי' כוחות צה"ל מהאוויר, מהים ומהקרקע חיסלו יותר מ-1,400 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.
כיום 5 אוגדות פועלות במקביל ברחבי דרום לבנון, כשהן ממשיכות לפשוט ולהשמיד יעדי חיזבאללה, לאתר אמצעי לחימה מסוגים שונים ולחסל מחבלים בהיתקלויות פנים אל פנים. עד כה כוחות אוגדה 162 ו-36 השמידו יותר מ-2,700 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-250 אמצעי לחימה, בהם רקטות ארוכות טווח, טילי נ"ט, משגרי RPG, נשקים ומטענים.
כמו כן, כוחות אוגדה 91, 98 ו-146 השמידו יותר מ-1,500 תשתיות טרור ואיתרו יותר מ-1,000 אמצעי לחימה, בהם נשקים, RPG, מטענים וציוד לחימה.
כוחות חטיבת ביסל״ח (828) של אוגדה 91 הגיעו ללבנון אחרי מספר סבבי לחימה ברצועת עזה ויהודה ושומרון. עד כה, הכוחות השמידו יותר מ-100 תשתיות טרור, עמדות תצפית, מחסני אמצעי לחימה ועמדות נ״ט של חיזבאללה. בנוסף איתרו ציוד צבאי ומאות אמצעי לחימה, ביניהם: נשקים מסוג ׳קלאצ׳ניקוב׳, נשק ארטילרי, מטענים, אקדחים, רקטות ׳RPG’ ותחמושת.
"חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות הקרקעיים ולתקוף מטרות ברחבי דרום לבנון בהכוונת כוחותינו" נמסר. "ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף יותר מ-120 תשתיות טרור בדרום לבנון במטרה להסיר איומים על הכוחות."
תגובות