נעים קאסם בהתייחסות ראשונה למו"מ בין ישראל ללבנון

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם התייחס לראשונה למו"מ בין ישראל ללבנון בהצהרה כתובה: "לא נקבל חזרה למצב הקודם"

יום אחרי ההודעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו על תחילת המו"מ הישיר בין ישראל ללבנון, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פרסם היום (שישי) הודעה כתובה בה התייחס לראשונה להתפתחויות בצל המשך המלחמה בצפון.

"האויב הישראלי נכשל בשדה הקרב מול ההתנגדות, ולא הצליח לבצע פלישה קרקעית כפי שהכריז שוב ושוב" טען קאסם במכתבו. "במשך 40 יום הם נכשלו במניעת הטילים, הרקטות והכטב"מים מלהגיע ליישובים הקרובים והרחוקים, מחיפה ועד מעבר לחיפה".

לדבריו, "הלוחמים בחזיתות הם חומה איתנה ששברה את החלומות של הציונים ואת משאלותיהם. האויב הופתע משיטות ההתנגדות, מגמישות תנועת לוחמי הג'יהאד ומיכולותיהם ההגנתיות".

קאסם הבהיר בסיכום דבריו כי "לא נקבל חזרה למצב הקודם, ואנחנו קוראים לגורמים האחראיים להפסיק את הוויתורים החינמיים. כולנו יחד כמדינה אחת, צבא, עם והתנגדות - נגן על ארצנו, נשיב את הריבונות ונגרש את הכובש. האיומים והנשק שלהם לא יפחידו אותנו. אנחנו בעלי האדמה - יש לנו אמונה, רצון ויכולת למנוע מהם להשיג את מטרותיהם".