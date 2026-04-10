בשעה טובה: בתו של אלירז פרץ ז"ל התארסה לקצין מגולני

הלל מרים, בתו של רס"ן אלירז פרץ ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, התארסה אמש לקצין גולני עוז ואך, בנו של תא"ל יהודה ואך. הסבתא מרים פרץ שיתפה: "סבתא מאושרת"

שורה מרגשת במיוחד מגיעה הבוקר (שישי) מבית משפחת פרץ. הלל מרים, בתו של רס"ן אלירז פרץ הי"ד שנפל ברצועת עזה, התארסה אמש לבחיר ליבה, קצין המשרת בחטיבה החומה.

מי שבישרה על השמחה הגדולה היא הסבתא, כלת פרס ישראל מרים פרץ. בפוסט מרגש שפרסמה הבוקר בחשבון הפייסבוק שלה, היא שיתפה את עוקביה בבשורה תחת המילים פותחות הלב: "סבתא מאושרת".

"הנכדה שלי הלל מרים, שהייתה בת 5 כשבני אלירז נפל בקרב, התארסה אתמול בלילה", כתבה פרץ בהתרגשות. החתן המיועד, עוז ואך, ממשיך את המורשת הצבאית ונמצא בחזית הלחימה. פרץ הוסיפה וציינה בדיווח כי הלל התארסה ל-"עוז ואך, קצין בגולני, בנו של תא"ל יהודה ואך".

סגירת מעגל בחטיבת גולני

החיבור בין המשפחות והבחירה בקצין מהחטיבה החומה מהווים סגירת מעגל מצמררת ומרגשת. רס"ן אלירז פרץ ז"ל נפל בחודש מרץ 2010 בהיתקלות חזיתית עם מחבלים סמוך לכיסופים. בעת נפילתו שימש אלירז כסגן מפקד גדוד 12 של חטיבת גולני - אותה חטיבה שבה משרת כיום החתן. תא"ל יהודה ואך, אביו של עוז, הוא קצין בכיר ומוכר המכהן כיום כמפקד אוגדה 252.

הפוסט של פרץ זכה בתוך שעתיים בלבד לאלפי תגובות, שיתופים וברכות חמות מרחבי הרשת. אזרחים רבים מיהרו להגיב ולשמוח יחד עם המשפחה השורשית, ששילמה את המחיר היקר מכל למען ביטחון ישראל וכעת חוגגת את המשכיות החיים.