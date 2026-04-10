כוכב ארץ נהדרת מגיב לסערה: "סך הכל אמרתי כמה מילים טובות"

לאחר שזכה לביקורת על כך ששיבח את הישגי המלחמה, כוכב ארץ נהדרת העלה סרטון תגובה נוקב: "אכלו לי את הראש על הפוסט, ניסיתי להגיד מילה טובה"

הקומיקאי אלי פיניש, מהפנים המוכרות ביותר של "ארץ נהדרת", מצא את עצמו ביממה האחרונה תחת מתקפה של ביקורת ברשתות החברתיות. הסיבה? פוסט אופטימי שפרסם ובו שיבח את הישגי המלחמה והפעולות מול איראן. אמש בחר פיניש להגיב למבקרים בסרטון שבו הוא מסביר מדוע בחר בגישה החיובית ומה הקשר למשה רבנו.

"איזה טעות להיות אופטימי במדינה," פתח פיניש את דבריו בנימה חצי-משועשעת חצי-כאובה. "תקשיבו, אכלו לי את הראש על הפוסט. ניסיתי להיות קצת אופטימי, להגיד מילה טובה".

"לא בודקים מטרות לפני שמחמיאים"

פיניש השווה את הצורך בפרגון ליחסים שבין הורה לילד: "אם הבת שלי תחזור מהקייטנה עם ציור, אני אגיד לה 'כל הכבוד על הציור, איזה יופי של ציור עשית'. מילה טובה – היא התאמצה, היא עשתה, היא יצרה". הוא הוסיף בציניות כי לא יעלה על הדעת להגיד לה: "בוא נחשוב רגע מה היו מטרות הקייטנה, גלי, לפני שאני מחמיא לך על הציור".

לדבריו, האופטימיות היא דלק הכרחי גם בחיים המקצועיים שלו עצמו. פיניש שיתף כי ללא האופטימיות הוא היה נשאר בסלון ביתו עם בדיחות שרק הוא חשב שהן מצחיקות, ורק בזכות הגישה החיובית הצליח לפרוץ ולהגיע להישגיו. "איזה אופציה אחרת יש לנו אם לא להיות אופטימיים?" תהה בפני עוקביו.

ההשראה ממנהיג האומה

בשלב מסוים בסרטון, בחר פיניש לגייס לטובת הטיעון שלו את דמותו של משה רבנו, אותו הגדיר כ"גדול האופטימיים". פיניש תיאר בדרכו הייחודית את הרגע הדרמטי על שפת ים סוף: "הוא הגיע לים סוף, הוא אמר לעם שלם 'אני אקרע את הים לשניים'".

לדברי פיניש, באותו רגע משה היה יכול להיתפס כ"הזוי", אך דווקא הכוח של האופטימיות וההבטחה שלו מול העם הם שהובילו לנס קריעת ים סוף. "אתם מבינים מה הכוח של אופטימיות?" סיכם פיניש, "מה אמרנו? כמה מילים טובות. אנשים טרחו, אנשים עשו".