הרמטכ"ל באזהרה חריגה: "יכול לקרות בכל רגע"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סייר אתמול (ה') בדרום לבנון וקיים שיח עם מפקדים בפאתי בינת ג'בייל. במהלך הביקור הבהיר הרמטכ"ל כי למרות השיח המדיני, המערכה הצבאית נמשכת ללא הפסקה. "צה"ל נמצא במצב של מלחמה, אנחנו לא בהפסקת אש", הצהיר זמיר. "אנחנו ממשיכים להילחם פה בגזרה הזאת, זו גזרת הלחימה העיקרית שלנו. באיראן אנחנו בהפסקת אש, ואנחנו יכולים גם שם בכל רגע לחזור ללחימה, ובצורה עוצמתית מאוד".

הרמטכ"ל הדגיש את חשיבות הנוכחות הקרקעית והסרת האיום על תושבי הצפון: "אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישגים שלנו ואת הפעילות שלנו. המקום שבו אתם נמצאים הוא חשוב מאוד, זה בלבנון, זה מול חיזבאללה. פה אנחנו פועלים ומפעילים הרבה אמצעים ויכולות". לטענתו, "ההישגים בכלל של המלחמה הזאת עד כה הם הישגים היסטוריים".

"חיזבאללה מבין שהוא מבודד"

בדבריו התייחס רב-אלוף זמיר להיחלשות הציר האיראני והשפעתו על הארגון בלבנון. "איראן שלפני המלחמה הזאת היא לא אותה איראן, היא הרבה יותר חלשה", הסביר. "המכה שאיראן ספגה משפיעה על חיזבאללה, כי הוא מבין שהוא עכשיו מבודד. הוא מבודד בתוך לבנון, מבודד מהעורף האסטרטגי שלו, ממי שמממן אותו ומספק לו אמל"ח, וזה הישג מאוד משמעותי".

הרמטכ"ל חשף כי הלחץ הצבאי נותן את אותותיו בהנהגת הארגון: "בעוד הכוחות שלנו פועלים בחזית ובעומק, אתמול נתנו מהלומה מטכ"לית-פיקודית בביירות ובבקאעה. הארגון נמצא בזעזוע עמוק. הם עזבו את הדאחייה, הלכו למקומות אחרים ומשם ניהלו את הקרב. חיזבאללה פוגש את מטוסי הקרב שלנו ואת הכוחות היבשתיים, ואנחנו מסירים את האיום הישיר מהיישובים שלנו".

הרמטכ"ל בלבנון

"חוצצים בין האויב ליישובים"

זמיר חתם את דבריו בהדגשת המשימה המבצעית של הלוחמים בשטח: "אנחנו בכל המקומות - כמו שאנחנו בעזה ובסוריה - גם פה בלבנון. אנחנו נמצאים קדימה, וחוצצים באמצעות הכוחות שלנו, הרק"ם והחיילים, בין האויב לבין היישובים. זה התפקיד שלנו, זו המשימה".

הוא הביע הערכה רבה לכוחות המילואים והסדיר הפועלים בגזרה: "אני חושב שהמשימה הזאת מאוד ברורה. יש הרבה הערכה לאנשים - פשוט האנשים הכי טובים בעולם עם רוח אדירה. אני לא זוכר בתולדות צה"ל יכולות כל-כך חזקות של שריון, חי"ר והנדסה. שמרו על עצמכם ותעמדו במשימות".