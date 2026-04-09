בחסות הפסקת האש: מתקפת כטב"מים איראנית מרעידה את כווית

המשמר הלאומי הכוויתי מדווח על נזק כבד בעקבות מתקפת כלי טיס בלתי מאוישים על אתריו. ההסלמה החריגה מתרחשת ימים ספורים לאחר ההכרזה על הפסקת אש זמנית בין וושינגטון לטהראן

המתיחות במפרץ הפרסי מסרבת לדעוך: המשמר הלאומי של כווית הודיע היום (חמישי) כי אחד ממתקניו הותקף על ידי כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) עוינים. על פי ההודעה הרשמית, התקיפה גרמה לנזק חומרי כבד לאתר, אך למרבה המזל לא נרשמו נפגעים בנפש.

הדובר הרשמי של משרד ההגנה הכוויתי, קולונל סעוד אל-עטוואן, אישר כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה הופעלו ומתמודדות עם חדירת כטב"מים למרחב האווירי. לדבריו, כלי הטיס כיוונו את הפגיעה לעבר מספר "מתקנים חיוניים" במדינה. התקיפה הפתיעה את הרשויות, שכן רק שעות ספורות קודם לכן מסר משרד ההגנה כי לא נרשמו אירועים ביטחוניים ביממה האחרונה.

אש בנמל התעופה הבינלאומי

התקיפה הנוכחית מגיעה בהמשך ישיר לאירוע חמור נוסף שהתרחש רק אתמול . סוכנות הידיעות הרשמית של כווית (KUNA) דיווחה כי כטב"מ איראני תקף ישירות מכלי דלק בנמל התעופה הבינלאומי של כווית, מה שהוביל לפריצת שריפה במקום.

הסלמה בצל המגעים המדיניים

המתקפות על כווית מתרחשות בעיתוי רגיש במיוחד. רק ביום שלישי האחרון, הגיעו ארצות הברית ואיראן להסכמה על הפסקת אש זמנית למשך שבועיים. הפסקת האש נועדה לאפשר פתיחת משא ומתן מדיני בין הצדדים, שצפוי להתקיים בשבת הקרובה בפקיסטן.