"כוחו של ההומור לרפא": חנה לסלאו תשיא משואה ביום העצמאות

השרה מירי רגב הודיעה לשחקנית והקומיקאית הוותיקה על בחירתה להדליק את המשואה בטקס המרכזי בהר הרצל. בהחלטתה נימקה השרה: "הוכיחה שכוח היצירה והצחוק יכול להוליד תקווה גם בימים של קושי"

השרה תא"ל (במיל') מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) לשחקנית והקומיקאית חנה לסלאו כי נבחרה להשיא משואה בטקס יום העצמאות הקרוב בהר הרצל. הבחירה בלסלאו, שנעשתה מתוך המלצות הוועדה הציבורית המייעצת, מהווה הוקרה על עשרות שנות יצירה והצדעה אישית וכללית לעולם התרבות הישראלי.

"אמנית פורצת דרך שנוגעת בלבבות"

בהודעתה הדגישה רגב כי לסלאו מביאה אל הבמה את סיפורה של החברה הישראלית על כל גווניה, דרך דמויות בלתי נשכחות. "לאורך שנות דור חנה מוסיפה ליצור ולהרחיב לבבות, ומזכירה לכולנו את כוחו של ההומור ואת יכולתה של התרבות לגעת, לרפא ולחבר", ציינה השרה.

הצדעה לעולם התרבות בימים של מורכבות

הבחירה בלסלאו מקבלת משמעות מיוחדת נוכח התקופה. לדברי השרה, לסלאו מגלמת בעשייתה את היכולת לקחת מציאות מורכבת, לעבד אותה דרך הומור, וליצור מתוכה משמעות. "בכך מוכיחה חנה שכוח היצירה והצחוק יכולים להוליד תקווה גם בימים של קושי", אמרה רגב, והוסיפה מסר מחבק לכלל התעשייה: "דרך חנה אנחנו מצדיעים לכל אנשי התרבות, עובדי הבמה והיוצרים בישראל, שממשיכים להאיר, להצחיק ולחזק את רוחו של העם".

בסימן: "עוצמות של התחדשות"

הטקס הממלכתי בהר הרצל יעמוד השנה, שנת ה-78 למדינת ישראל, בסימן "עוצמות של התחדשות". את המשואות צפויים להדליק נשים וגברים שבעשייתם מאפשרים לבצר את החוסן הלאומי, לטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר, ולהוביל את מדינת ישראל בבטחה בנתיבי השיקום, הבנייה והריפוי.