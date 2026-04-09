אחרי שסייעה לתושבי הצפון: אורה חתן משתולה תשיא משואה

השרה מירי רגב הודיעה לאורה חתן ממושב שתולה כי היא נבחרה להשיא משואה ביום העצמאות: "סמל לאומץ אזרחי, לנחישות ולאהבה עמוקה לעם, לאדמה ולארץ"

השרה מירי רגב הודיעה היום (חמישי) כי אורה חתן, תושבת מושב שתולה, נבחרה להשיא משואה בהר הרצל בטקס שיתקיים ביום העצמאות הקרוב. ההחלטה התקבלה לאחר שחתן נבחרה מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת.

"אורה חתן, אשת הברזל ממושב שתולה, היא סמל לאומץ אזרחי, לנחישות ולאהבה עמוקה לעם, לאדמה ולארץ" אמרה רגב. "למרות תקופה ממושכת שבה אזור הצפון נתון לאיומים מתמשכים ולירי בלתי פוסק, תקופה שאילצה אותה לסגור את המסעדה האהובה שלה, בחרה אורה להישאר על האדמה שבה נולדה, להמשיך להצמיח תקווה ולבשל באהבת אין קץ לחיילי צה"ל".

"בעמידתה האיתנה, אורה מבטאת רוח של דבקות במשימה, אחריות עצומה ואמונה בצדקת הדרך" הוסיפה. "דרך סיפורה אנחנו מצדיעים לתושבות ולתושבי קו העימות בצפון, שממשיכים לחיות, לעבוד ולשמור על גבולות הארץ מתוך אומץ, שליחות ואהבה גדולה לחבל הארץ היפהפה הזה הנטוע עמוק בליבנו".