גילי רענן נבחר להשיא משואה ביום העצמאות

הוועדה הציבורית לבחירת משיאי המשואות הודיעה היום (חמישי) על בחירתו של היזם והמשקיע גילי רענן להשיא משואה בטקס המרכזי בהר הרצל ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל. רענן נבחר כנציג עולם החדשנות וההייטק הישראלי, המהווה מנוע צמיחה מרכזי למשק גם בימי לחימה.

גילי רענן נחשב לאחת הדמויות המשפיעות והמוערכות ביותר באקו-סיסטם הטכנולוגי בישראל. שמו עלה לכותרות ברחבי העולם רק לאחרונה, עם השלמת עסקת הענק של חברת גוגל, שרכשה את חברת הסייבר "וויז" (Wiz) שרענן הוא אחד ממייסדיה. העסקה, שנחשבת לגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי, סימנה פעם נוספת את הדומיננטיות של הסייבר הישראלי בזירה הבינלאומית.

"חזית החדשנות העולמית"

השרה מירי רגב, הממונה על הטקס, בירכה על הבחירה וציינה את תרומתו ארוכת השנים של רענן לביצור מעמדה של ישראל כ"אומת הסטארט-אפ". "גילי רענן הוא מהדמויות הבולטות בדור היזמים החדש, מי שפועל לאורך שנים לקידום החדשנות הישראלית ולהצבתה בחזית העולמית", כתבה השרה רגב בנימוקי הבחירה.

עוד הוסיפה השרה כי פועלו של רענן, ובראשו הצלחתה הפנומנלית של חברת "וויז", מהווה תעודת כבוד ליכולת ההמצאה והיוזמה המקומית. הבחירה ברענן השנה, בסימן "עוצמות של התחדשות", מבקשת להדגיש את החשיבות של בנייה וצמיחה כלכלית כחלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל.