דובר צה"ל נגד צבא לבנון: "ברור שזה היה שקר מוחלט"

דובר צה"ל בערבית חשף כי חיזבאללה שיגר כ-3,000 רקטות ופצמ"רים מדרום לבנון במלחמה הנוכחית - זאת למרות שצבא לבנון טען כי פירז את האזור מנשק חודשיים לפני כן

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי חשף היום (חמישי) כי חיזבאללה שיגר כ-3,000 פצמ"רים ורקטות מדרום לבנון מאז תחילת המבצע הנוכחי. בדבריו תקף את צבא לבנון, שטען חודשיים לפני כן כי השטח דרומית לנהר הליטאני פורז לחלוטין מנשק.

"ב-8 בינואר הכריז הצבא הלבנוני על השלמת השלב הראשון של מבצע החרמת הנשק, שם טען שהשלים בהצלחה את ניקוי האזור שמדרום לנהר הליטאני" אמר אדרעי. אנחנו היינו ספקנים באמינות ההודעה הזו - וכיום, ברור שזה היה שקר מוחלט".

אזורי השיגור מדרום לבנון צילום: דובר צה

"מאז תחילת המלחמה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה כמעט 3,000 פגזים ורקטות מהאזור שמדרום לנהר הליטאני, בעיקר בכפרים: יאטר, אל-קלילה, כפרה, ברעשית, גויה, חרבת סלם, אל טיירה, שקה, מג'דל זון ובינת ג'באל. עובדות אלו הן העדות החזקה ביותר לכישלון המוחלט של תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה וניקוי האזור מתשתיות הטרור שלו״.

"עדות נוספת לכישלונו של צבא לבנון היא חוסר יכולתו למנוע ממחבלי חיזבאללה לחצות אל מדרום לנהר הליטאני, שם הם חצו בחופשיות דרך גשרים ומעברים ראשיים, תוך שימוש בהם לתנועה דרומה ולהעברת נשק" תקף בסיכום."חיזבאללה המשיך להטעות את לבנון ואת הצבא הלבנוני, בעודו גורר את המדינה לקרב בשירות לאינטרסים האיראניים".