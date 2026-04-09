מקרה חריג: צה"ל האשים את העיתונאי - וחזר בו

בצה"ל האשימו עיתונאי כי פרסום שלו ברשתות החברתיות הוביל לפגיעה בכוחות הפועלים בדרום לבנון, אך התברר כי אין קשר בין הדברים וצה"ל מיהר להוציא הודעת הבהרה, כך על פי הדיווח של כרמלה מנשה בכאן רשת ב'.

צה"ל פרסם בחודש שעבר מצגת שהכינו באמ"ן ופצ"ן, וסווגה כ"סודית ביותר". המצגת כללה סרטון שהעלה לרשתות החברתיות חייל שפעל באזור חולא שבדרום לבנון, לצד שיתופו על ידי עיתונאי בעמוד ה-X שלו.

בנוסף כללה המצגת ניתוח שביצע משתמש מלבנון, לפיו זיהה את מיקום הציר שבו נע הכוח. במסמך נכתב בין היתר: "דלף מידע שככל הנראה הוביל לפגיעה בכוחותינו".

עוד נטען במצגת כי באותו יום נורה טיל נ"ט לעבר הכוח שפעל באזור, ושני לוחמים מגדוד 6828 נפצעו.

אך בדיקה של כאן 11 עלתה, כי הירי לעבר הכוח התרחש לפני פרסום הסרטון ברשתות החברתיות, ולכן לא נמצא קשר בין הפרסום לבין הפגיעה בלוחמים.

מדובר צה"ל נמסר: "מבדיקה מעמיקה של האירוע עולה כי הירי לעבר הכוח התרחש לאחר צילום הסרטון אך טרם הפצתו ברשתות, ולכן לא נמצא קשר בין פרסום התיעוד לבין הפגיעה בלוחמים.

האירוע תוחקר על ידי הגורמים הרלוונטיים, והופקו לקחים בכל הנוגע לשמירה על נהלי ביטחון המידע ברשתות החברתיות, במטרה להבטיח את ביטחון כוחותינו ולמנוע דלף מידע לאויב. הגורמים המעורבים טופלו במסגרת הפיקודית".