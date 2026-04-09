יאיר לפיד מטריף את הרשת: "מה זה, מתקשר עם המתים?!"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הטריף את הרשת היום לאחר שהזכיר את אביו טומי לפיד ז"ל: "מה נסגר איתך?"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, כינה את ראש הממשלה נתניהו זקן ועייף, בתגובה, תומכי ליכוד רבים תקפו את לפיד.

לפיד, השיב להם בתגובה חריגה: "‏אני רואה שהשופרות של נתניהו כל כך נלחצו מזה שהזכרתי שנתניהו כבר מתקרב לשנתו השמונים ונראה זקן ועייף, שהם החליטו לשלוף את זה שאבא שלי, טומי לפיד ז״ל, היה שר משפטים בגיל 73.

‏המנוח ביקש ממני למסור להם: רק הוכחתם שיאירי שלי צדק, כשהייתי בגיל של ביבי היום כבר פרשתי מזמן והייתי על ערש דווי".

ברשת, התגובות טענו כי זה לא ראוי להכניס את אביו המנוח, וודאי שלא לגרור אותו לוויכוח פוליטי.