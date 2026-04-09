שובר את החרם: בוי ג'ורג' במפגן תמיכה נחרץ בישראל

הזמר האייקוני, שצפוי לייצג את סן מרינו באירוויזיון 2026, העלה ציוץ תמיכה מפתיע בו הוא יוצא נגד גל החרמות ומציג בגאווה את חיבורו ארוך השנים לישראל

בעוד עולם הבידור הבינלאומי נמצא תחת לחץ כבד של תנועות החרם , בוי ג'ורג' (Boy George) מוכיח שוב שהוא לא מפחד להיות הילד הרע של המיינסטרים. בסוף השבוע האחרון פרסם הזמר הבריטי ציוץ בחשבון ה-X (טוויטר) שלו, בו הבהיר את עמדתו הנחרצת בעד ישראל.

"זה מאוד טרנדי לשנוא את ישראל", כתב ג'ורג' לעוקביו, "אבל אני תמיד אמרתי: אופנה היא לשבריריים, סטייל הוא לאמיצים". לצד המילים המושחזות, צירף הזמר תמונה נוסטלגית של להקתו "קאלצ'ר קלאב", בה הוא נראה לובש בגדים המעוטרים במגן דוד ובכיתובים בעברית – עדות לכך שהזיקה שלו למדינה אינה עניין חדש, אלא חלק בלתי נפרד מזהותו האמנותית לאורך עשורים.

התזמון של הצהרה זו אינו מקרי. לקראת אירוויזיון 2026, בו הוא צפוי לייצג את סן מרינו, ג'ורג' מסמן כי הוא אינו מתכוון להיכנע לתכתיבים פוליטיים או ל"טרנדים" חולפים של שנאה. עבור מעריציו בישראל מדובר בחיבוק חם ומשמעותי מאחד האמנים המשפיעים ביותר במוזיקת הפופ, שמזכיר לכולם שאמיתיות ואומץ לב תמיד נשארים באופנה.