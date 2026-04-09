הקוד הסודי: כך תדעו שהחמץ יוצר רק אחרי פסח

חוזרים לשגרה בסרוגים. לאחר חג הפסח, אין לרכוש מוצרי חמץ שלא נמכרו לגוי כדין. לכן כאשר רוכשים בחנויות, בקיוסקים וכדומה יש לבדוק האם יש למקום אישור מכירת חמץ מטעם הרבנות המקומית, המועצה הדתית או גוף אחר המוסמך לטפל בנושא זה.

חשוב לשים לב, שאישור זה אינו מהווה תחליף ל"תעודת כשרות" בתוקף, ויתכן שיש מקומות שאינם כשרים כלל המציגים לראווה את אישור מכירת החמץ שברשותם!

יש המקפידים לרכוש מוצרים המכילים קמח אשר נטחן ונאפה לאחר הפסח בכדי להימנע מחשש של "חמץ שעבר עליו הפסח" שלא נמכר כראוי לגוי. על מוצרים רבים אפשר למצוא את הכיתוב "נאפה לאחר הפסח", אך פעמים רבות לא מופיע ציון זה על אריזת המוצר.

אז איך נדע מה יוצר לאחר הפסח?

האפשרות הפשוטה והאמינה ביותר היא תאריך הייצור המוטבע על כל מוצר. בחלק מהמוצרים תאריך הייצור מופיע בצורה ברורה עם התאריך המלא בו ייצרו את המוצר.

"שיטה" נוספת היא "לפענח" את "קוד היצור" של אותו מוצר המכיל בתוכו מספרים שונים המשמשים את המפעל לצרכי מעקב ובקרה.

השיטה המקובלת היא למספר את כל הימים שבין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר, כשכל יום מקבל מספר עוקב, וכך הוא מצוין בקוד היצור בתוספת השנה.

היום הראשון שאחרי פסח תשפ"ו הוא יום חמישי, 9 באפריל 2026, הוא היום ה-99 מתחילת השנה הלועזית. אם כן, קוד היצור שלו אמור לכלול את הספרות 26-99 – כלומר היום ה-99 בשנת 2026, ואם המוצר יוצר כבר אמש, מיד לאחר צאת החג, אז המספר שיופיע על המוצר הוא 26-98.

לעיתים הקוד כולל רק את הספרה האחרונה של השנה, כלומר "6099", כשה-6 הראשון מסמל את שנת 2026 והספרות האחרות את היום בשנה.

יצוין כי במוצרים של מפעלים מסוימים מופיעות לעיתים עוד ספרה אחת או שתיים, כגון 26-099-2, המסמלות את המשמרת או המפעל ואין להן חשיבות לתאריך הייצור לעניין החמץ.

לפי זה, כל המוצרים שיוצרו לפני סוף פסח תשפ"ו, הקוד שלהם יהיה עד 6097.