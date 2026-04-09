בגלל טעות אחת ב"מירוץ למיליון": אחד הזוגות החזקים הודח

הדחה מפתיעה במירוץ למיליון: למרות שאזי ודני קיבלו עצור, בסופו של דבר הזוג שהודח בגלל טעות אחת בניווט היה - עמרי ואיתי רוזנבליט.

אחרי שהגיעו למשימת הטלפון, שבה היו צריכים לפענח את המסר שיביא אותם לנקודת הסיום - הם פירשו לא נכון את הרמז ונסעו לנקודה הלא נכונה, בדרך לשם הם איבדו זמן רב והבינו היכן יהודה לוי מחכה להם, אבל זה כבר היה מאוחר מדי.

קשת 12

עמרי ואיתי הם הזוג ה-8 שהודח בפרק ששודר אתמול (רביעי) במירוץ למיליון.

עמרי ואיתי

בפוסט שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, עמרי כתב: "אם לפני שנתיים מישהו היה מספר לי שלכאן אני אגיע, הייתי צוחק לו בפנים.מתוך עשרות אלפי אנשיםבלי רגל, מתחרה מול 26 אנשים 'רגילים',מקום ראשון 3 פעמים ברציפות. אני צופה בכאב בהדחה ומתקשה להבין, אבל לפעמים, רק במבט לאחור, אתה מצליח להבין את הסיפור. את הדרך המטורפת הזאת עברנו ביחד, אחי איתי ואני, ברגעים שלא אשכח בחיים ועם כמה שקשה לי לקבל את התוצאה אני מזכיר לעצמי שנלחמנו עבור כל מי שנושא מגבלה, קושי או כאב. פתחנו דלת לעידן חדש של אנשים אנטי שבירים, לא מושלמים שצומחים מתוך הקושי".