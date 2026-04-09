שר ראשון מהליכוד נגד הפסקת האש: "אישית זו הייתה טעות"

היום שאחרי המלחמה באיראן, שר ראשון מהליכוד יוצא נגד ההכרזה על הפסקת אש עם איראן: "היה צריך להוריד אותם על הברכיים", אך סייג כי הברית עם ארה"ב יותר חשובה

שר התפוצות עמיחי שיקלי הציג הבוקר (ה') עמדה מורכבת בנוגע להפסקת האש מול איראן. בראיון לרדיו 103FM קרא שיקלי להסתכל על ההסכם באופן מוגבל, אך הדגיש את ההישגים האסטרטגיים האדירים של צה"ל במערכה האחרונה.

"אף מתקן גרעיני לא עומד על הרגליים, כל הצמרת הגרעינית שלהם חוסלה, כל התעשיות הביטחוניות שלהם הושמדו", פירט שיקלי. "אז להגיד שמטרות המלחמה לא הושגו? זו אמירה ילדותית שהפוזיציה הפוליטית מובלטת בה". לדבריו, איראן ספגה מכות שלא ידעה מימיה: "הצבא האיראני נמחק – חיל הים, חיל האוויר, כל התעשיות הצבאיות. איראן הוכתה שוק על ירך".

"מדינת ישראל קנתה עשור של שקט"

השר שיקלי טען כי המציאות האזורית השתנתה ללא היכר בעקבות הפעילות הישראלית. "מדינת ישראל קנתה לפחות עשור של שקט מהאירוע הזה", הצהיר. "איראן איבדה את מעמדה כמעצמה אזורית, עשרה סימני קריאה".

למרות ההישגים, שיקלי לא חסך בביקורת על ההחלטה לעצור את הלחימה בעת הזו: "אני כן חשבתי, וזה דבר אחד שאני אגיד, מה שנקרא שישרת קצת את אווירת הנכאים שאתם מנסים לייצר - אני חושב שזו כן הייתה טעות ללכת איתם להפסקת אש בעת הזו. כיוון שאנחנו יודעים שמדינות מהסוג הזה, כמו יפן וגרמניה הנאצית, צריך להוריד אותן על הברכיים ולא לתת להן סולם, ומצרי הורמוז זה סולם.

ניסים משעל: היינו צריכים לסרב לבקשה של הנשיא טראמפ לעצור את הלחימה?

שיקלי: "ממש לא, זה לא עניין של לסרב כי אתה נמצא איתו בשותפות שערכה עולה לחלוטין על האם טקטית אנחנו יכולים לספוג את הפסקת האש הזו כן או לא".