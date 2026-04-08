לינץ' בחווה בבקעת הירדן; מתיישב נפצע קשה

עשרות פורעים ערבים מהכפר תייאסיר עלו לעבר חווה בצפון בקעת הירדן. אחד הפורעים הטיח סלע בראשו של אחד הנערים, ונורה במקום. המתיישב נפצע קשה ופונה במסוק לבית החולים

לינץ' בבקעת הירדן. יהודי פצוע קשה מסלע שהשליכו מחבלים בראשו. הערבי נורה ונהרג.

פינוי המתיישב על ידי כוחות צה"ל

המתיישב קיבל טיפול ראשוני כעת בשטח בידי כוחות מד"א וכוחות צה"ל שהגיעו לנקודה ופונה במסוק לבית החולים

בארגון חוננו קראו לצה"ל ולמשטרה לעצור באופן מידי את כלל המחבלים התוקפים.

דובר צה"ל מסר: "כוחות צה״ל קפצו אתמול (ד׳) למרחב הכפר תייסיר שבחטיבת מנשה, בעקבות דיווח על אירוע בין פלסטינים לאזרחים ישראלים שכלל יידוי אבנים. כתוצאה ממנו נפצעו אזרח ישראלי ופלסטיני אשר פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מתחקור ראשוני עלה כי חייל בחופשה ירה לעבר מחבל, לאחר שיידה אבנים לעבר האזרחים הישראלים, ופצע אחד מהם.

המקרה מתוחקר והפרטים הועברו לבדיקת הגופים המוסמכים."