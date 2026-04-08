מבזקים
סרוגים

גשם וטמפ' נמוכות; גל חום קיצוני בדרך: תחזית מזג אוויר

גשם מקומי בצפון ובחוף, וטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

כ"א ניסן התשפ"ו
צילום: אילוסטרציה AI

מזג אוויר לימים הקרובים: גשם מקומי בצפון ובחוף, וטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.

יום חמישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף צפוי גשם מקומי, ברובו קל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בדרום הארץ ובמרכזה, אך עדיין הן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שישי: מעונן חלקית. עד שעות אחר הצהריים בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין הן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום ראשון: מעונן חלקית. לאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה