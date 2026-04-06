החורף חוזר בגדול: התקררות, גשם ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים: תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה נמוכות לעונה. יירד גשם מלווה בסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות.

יום שלישי: מעונן עד מעונן חלקית. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך היום הגשמים יתפשטו עד לצפון הנגב וקיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה נמוכות במידה ניכרת מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד לנגב. קיים חשש לשטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. משעות אחר הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עליה קלה בטמפרטורות אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית, בצפון הארץ יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. תחול עליה קלה בטמפרטורות אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שישי: בהיר עד מעונן חלקית, בצפון הארץ יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. תחול עליה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.