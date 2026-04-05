מזג אוויר משוגע | גשם, רוחות, אובך ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים שוב יהיה הפכפך. תחול עלייה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. אובך ישרור ברוב אזורי הארץ. תחזית מזג אוויר

יום שני: מעונן חלקית, בצפון הארץ עדיין צפוי גשם מקומי. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך עדיין הן תהינה נמוכות מהרגיל בעונה.

יום שלישי: מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. בנגב ייתכנו גשמים מקומיים. קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה ,ים המלח ובצפון הערבה. משעות אחר הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית, בצפון הארץ עדיין יתכן גשם מקומי. תחול עליה קלה בטמפרטורות אך עדיין הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.