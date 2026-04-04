גשם, אובך, רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר לימים הקרובים: יהיה אביך ויירדו גשמים מקומיים בכל הארץ מלווים בסופות רעמים. קיים חשש לשטפונות.

הערב והלילה, בין שבת לראשון: אביך. לפנות בוקר צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים בצפון הארץ.

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר עדיין צפוי אובך, אשר יישקע בהדרגה במהלך היום. בצפון הארץ צפויים גשמים מלווים מדי פעם בסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ ייתכן גשם מקומי. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שני: מעונן חלקית. בצפון הארץ צפויים גשמים מקומיים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

יום שלישי: מעונן. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הגשמים יתפשטו גם למרכז הארץ בהמשך היום, וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. בנגב ייתכנו גשמים מקומיים. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל בעונה.

מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ועדיין קיים צפי לשטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות אחר הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.