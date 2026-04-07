עמית סגל תחת מתקפה חריפה ברשת: "צריך להסגיר אותו"

ביממה האחרונה, העיתונאי עמית סגל נמצא תחת מתקפה קשה בעקבות דבריו "אני ממליץ על הסגרה לארה"ב", כתב אחד הגולשים

כ' ניסן התשפ"ו
עמית סגל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס אמש (שני) לחילוצו של הנווט האמריקני מלב איראן. בדבריו הוא אמר כי ההדלפה על כך שהטייס הראשון חולץ בשלום - סיכנה את חייו של הנווט השני.

טראמפ הוסיף כי הנושא של ההדלפה ייחקר במלואו וכי הוא לא יוותר על כך. בהמשך לכך, פרשן חדשות 12 עמית סגל נמצא תחת מתקפה קשה ביממה האחרונה, לאחר שהוא היה אחד מין האנשים שפרסמו זאת.

"עמית סגל עושה נזק אדיר לישראל ולא בפעם הראשונה", כתב אחד הגולשים. "האם אתם תומכים בהסגרתו של עמית סגל לדונלד טראמפ?!", כתב גולש נוסף.

נדגיש כי סגל לא היה העיתונאי היחיד בישראל שדיווח על כך.

דונלד טראמפ עמית סגל ארה"ב

