אברי גלעד: זה מה שיקרה בסוף לכל נאמני נתניהו

בטורו השבועי ב"ישראל היום", מתייחס איש התקשורת והמגיש, אברי גלעד, לשורת מקרים של פעילי ימין ומשפיענים שמצאו את עצמם בודדים במערכה לאחר שתמכו בראש הממשלה ובמדיניותו. גלעד מציג את סיפוריהם של עליזה אילוז, שנתבעה על ידי עינב צנגאוקר, ושל דוד זרקא, אחיו של פעיל הליכוד איציק זרקא.

על פרשת עליזה אילוז, שנדרשת לשלם מאות אלפי שקלים בתביעת דיבה לאחר שטענה כי מתן צנגאוקר לא נחטף, כתב גלעד: "מה חמים היה החיבוק שקיבלה כשכתבה את הדברים המחרידים, ומה צוננת ההתעלמות כעת, כשצריך לפרוע את החוב". הוא הוסיף בציניות כי מדובר במי שחשבה ש"נאמנותה למנהיג העליון תעמוד לה ביום צרה וצוקה".

בהמשך הטור התייחס גלעד למכתבו של דוד זרקא, אחיו של איציק זרקא המאושפז במצב קשה, שהתלונן על כך שראש הממשלה לא בא לבקרו. "האח מאיים לבוא חשבון עם ביבי, שזרק את אחיו מתחת לגלגלי הרכבת הדוהרת", ציין גלעד והוסיף: "אלה הם רק שני מקרים מתוך שורה ארוכה של שמות... שגילו שכשהם היו זקוקים לתמיכה אחרי שנתנו הכל - לא היה שם אף אחד עבורם".

"זה לא יכול להיגמר טוב"

גלעד מזהיר בטורו את אלו הבוחרים להתגייס למערכי ההסברה והתעמולה: "בעיניי, זה מוכיח שכשאדם מתגייס להיות שקרן מטעם, איש זרוע בשירות, איש תקשורת בשליחות - זה לא יכול להיגמר טוב. האכזבה המרה תגיע".

הוא מבחין בין פעילי שוליים לבין בעלי עמדות השפעה: "זה עניין אחר כשמדובר באנשים מעמדות השפעה שמוכרים את נשמתם ב-14 זוזים, ושבסוף יגלו שלא נותרה בהם נשמה ושהכסף לא הגיע לחשבון בדיוק ברגע שהם הכי צריכים אותו".

לסיכום, שלח גלעד מסר לתומכי ראש הממשלה: "אפשר להעריך חלק מהדברים שעושה ראש הממשלה, או לתמוך בו בכל הכוח בשעת מלחמה, אך צריך לזכור שבלשכתו יש ארון זכוכית ובו אוסף הלבבות השבורים הגדול ביותר במדינת ישראל".