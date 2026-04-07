"יצחק עמית הוא שופט בלי השכלה רלבנטית"

שר התפוצות עמיחי שיקלי תוקף בחריפות את שופט בית המשפט העליון יצחק עמית, בעקבות החלטות בג"ץ הנוגעות להנחיות בטיחות וסמכויות המשטרה. בראיון ליעקב ברדוגו וסילבן שלום ברדיו 'גלי ישראל', הבהיר השר כי הממשלה אינה מתכוונת לקבל את התערבות הרשות השופטת בנושאים ביטחוניים מובהקים.

"לא הגבתי על האירוע כי נאמר כבר הכל", פתח שיקלי את דבריו. "אנחנו צריכים ללכת – וזו תהיה נקודת בוחן – ולומר שלא יהיה כדבר הזה שיושב שופט ללא שום השכלה רלוונטית, ללא ידע רלוונטי, וללא סמכות לקבוע מה הן הוראות הבטיחות ועוד עושה זאת בעיצומה של השבת".

שיקלי המשיך בקו תקיף נגד המערכת המשפטית וטען להתעלמות מנושאים בוערים אחרים: "הגיעו מים עד נפש והרבה מעבר לנפש. מכסים על פשע אחרי פשע אחרי פשע, על הרוגלות ועל הפצ"רית, מה זה הדבר הזה?".

"לא מעניין אותנו התואר שלך"

בשיא דבריו פנה השר ישירות לשופט עמית והצהיר על אי-ציות להנחיות המדוברות: "צריך להגיד למר עמית: אנחנו לא מתכוונים למלא אחר הנחיות שלך לעניין ביטחון האזרחים".

השר שיקלי התייחס ספציפית לסמכות המשטרה בניהול הפגנות ואמר: "אתה לא תחליט כמה אנשים ייצאו להפגין בהבימה! אתה לא תחליט – ולא מעניין אותנו התואר שלך". הדברים נאמרו על רקע המתיחות הגוברת בין הדרג המדיני למערכת המשפט סביב חלוקת הסמכויות וניהול אירועי הסדר הציבורי.