שלמה פילבר מעריך: הוא יהיה ראש הממשלה הבא

איש התקשורת והיועץ הבכיר שלמה פילבר, סבור שסערת עלוני השבת היא הרבה יותר מסערה מגזרית, ומעריך: כך הבחירות הבאות יסתיימו

בעקבות סערת עלון השבת "הדור" והוויכוח בין עמית סגל לרב אברהם סתיו, איש התקשות והיועץ הבכיר, שלמה פילבר, פרסם ניתוח פוליטי על סימון הגבולות מחדש בציונות הדתית. פילבר הגדיר זאת כ"סגירת מעגל של דור הנכדים" לקראת בחירות 2026, והעריך באיזו תוצאה הן יסתיימו.

פילבר כתב: "35 שנה לאחר שהקיבוץ הדתי, ה'עובד הדתי', הרב עמיטל וחלק מאנשי גוש עציון הקימו את מימד שתמכה באוסלו ורצה פוליטית עם מפלגת העבודה. חזרנו לגלגול החדש שלה - עדיין בלי שם וזהות מדוייקים אבל באותו סדר גודל. פתיתי שלג של כ-10%-15% בפינה השמאלית של מחנה הכיפות הסרוגות".

לדבריו, בעוד המחנה הלאומי התייצב לאורך השנים עם דרך ומנהיגות ברורים, המחנה הליברלי מצא עצמו "נזרק, נבגד ומושלך בשולי הדרך, ומאז מחפש הנהגה וכיוון". פילבר ציין את עמית סגל כדמות בולטת במחנה זה, וכתב כי הדיאלוג שלו עם אברהם סתיו "סימן בצורה מרתקת את גבולות הגדרת הזהות של אותו מחנה הליברלי, ומה כללי המשחק במגזר".

"מימד מודל 2026"

פילבר טען כי בעולם שסוע שבו "הצד הרדיקלי בשמאל מנסים לחפש עריקים חדשים בכיפות הסרוגות בדמות מימד 2026", עמית סגל סימן את גבולות הגזרה. הוא הוסיף כי המשימה הושארה לאברהם סתיו ושותפיו, "הנכדים של מקימי מימד בגוש עציון", להחליט באיזה צד הם נמצאים.

לסיכום העריך פילבר: "כרגע נראה שלבחירות 2026 חזר הרוב במגזר להיות שותף עם המחנה הלאומי, שכנראה ינצח ובראשו יעמוד נתניהו, כשמימד מודל 2026 מהעבר השני. אולי טיפה יותר גדולה, אבל חסרת העומק והמנהיגות של הרב עמיטל".