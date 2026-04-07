יותר משישה שבועות מאז תחילת המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן, נחשף מצבו הרפואי של מוג'תבא חמינאי

על פי תזכיר דיפלומטי שפורסם בעיתון "הטיימס" הבריטי, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נמצא במצב רפואי קשה מאוד שמוגדר כחוסר הכרה. הדיווח, שנשען על הערכות מודיעיניות של סוכנויות הביון בישראל ובארצות הברית, מצביע על כך שחמינאי סובל מנכות ומאושפז תחת טיפול רפואי צמוד בעיר קום.

בתזכיר נכתב כי מצבו הרפואי של חמינאי "אינו מאפשר לו להיות מעורב בשום החלטה של המשטר". עוד נטען בדיווח כי סוכנויות הביון המערביות עוקבות אחר מיקומו המדויק ומתעדות את הידרדרות מצבו כבר תקופה ארוכה.

חוסר ודאות בצמרת המשטר

הדיווח מגיע על רקע תקופה מתוחה במיוחד באזור, כאשר מצבו הרפואי של המנהיג נחשב לאחד הסודות השמורים והרגישים ביותר ברפובליקה האסלאמית. העובדה שהוא מוגדר כמי שאינו מסוגל לקבל החלטות מעלה שאלות קשות בנוגע לזהות הגורמים המנהלים את המדינה בפועל בשעה זו.

על פי "הטיימס", המודיעין הישראלי והאמריקאי מחזיקים במידע מוצק בנושא, מה שעשוי להשפיע באופן ישיר על יציבות השלטון בטהרן ועל מאבקי הירושה בתוך המערכת האיראנית. בשלב זה, כלי התקשורת הרשמיים באיראן שומרים על שתיקה בנושא.